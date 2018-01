Van Persie in selectie Feyenoord voor duel met FC Utrecht

"Hij is fit en zit bij de selectie, maar niet om negentig minuten te spelen", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdag op de persconferentie voor het inhaalduel in de Eredivisie.

Tot dusver was nog niet duidelijk op welke positie de oud-speler van Arsenal en Manchester United zou gaan spelen. "Maar we willen hem zo dicht mogelijk bij het doel hebben, dus in de spits", aldus Van Bronckhorst.

Dylan Vente begint woensdagavond nog in de spits bij Feyenoord. Het 18-jarige talent vervangt de geschorste Nicolai Jörgensen. "Hij heeft het eerder ook goed gedaan", zei Van Bronckhorst over de jeugdinternational.

De 34-jarige Van Persie, die transfervrij bij de Rotterdammers tekende nadat zijn contract bij Fenerbahçe was ontbonden, zei maandag bij zijn presentatie al te hopen dat hij bij de selectie zou zitten.

De topscorer aller tijden van Oranje die vijftig keer scoorde in 102 interlands zette zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar bij Feyenoord.

Feyenoord mist alleen Jörgensen tegen Utrecht. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Miquel Nelom zijn weer fit na blessureleed. Ridgeciano Haps maakte zondag als invaller al zijn rentree na een gebroken sleutelbeen.

Ajax

Feyenoord moet zich in de Galgenwaard zien te herstellen van de nederlaag van zondag tegen Ajax (2-0). De Rotterdammers waren vrijwel kansloos in de Johan Cruijff Arena.

"Die nederlaag is aangekomen", aldus Van Bronckhorst. "We stonden compact, maar waren aan de bal matig. In de tweede helft gaven we de goals te snel weg."

FC Utrecht-Feyenoord begint woensdag om 20.00 uur in de Galgenwaard. De Rotterdammers zullen rouwbanden dragen vanwege het overlijden van oud-speler Reinier 'Beertje' Kreijermaat op 82-jarige leeftijd.

De daaropvolgende wedstrijd van de huidige nummer vijf van de Eredivisie is het thuisduel zondag met ADO Den Haag. In de kwartfinales van het bekertoernooi speelt Feyenoord op woensdag 31 januari thuis tegen PSV.

