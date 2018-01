Ajax legt Deense verdediger Kristensen definitief vast tot medio 2022

Naar verluidt betaalt Ajax zo'n vijf miljoen euro voor Kristensen, die rugnummer 43 krijgt. De rechtsback is jeugdinternational van Denemarken en speelde vanaf zijn twaalfde in de jeugd van Midtjylland.

"Het is een droom die uitkomt. Ajax is een grote club, dit is een mooie kans voor mij", zegt Kristensen op de site van Ajax. "Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben een speler die veel kracht en energie gebruikt. Ik speel met passie. Ik ben een sterke speler die veel meters aflegt langs de zijlijn."

Onder trainer Erik ten Hag hoopt Kristensen zijn spel te verbeteren. "Ik ben erg goed in aanvallend opzicht. Ik ben hier om een betere verdediger te worden. Ik ben sterker in lopen zonder bal dan met de bal aan mijn voet, dat wil ik hier verbeteren."

Marc Overmars is blij dat de transfer van Kristensen is afgerond. "Hij was al langer bekend bij ons", vertelt de directeur voetbalzaken. "Deense spelers kunnen zich hier eenvoudig aanpassen, dat is een voordeel. Voor de lange termijn is het goed dat hij hier nu al is, dan kan hij wennen aan de speelstijl. We zijn blij dat het nu al gelukt is en niet pas komende zomer."

Klassieker

Zondag was Kristensen al toeschouwer bij de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-0) in de Arena. "Na afloop heb ik met Kasper Dolberg gesproken. Hij is een vriend van me, ik heb in Jong Denemarken met hem gespeeld en in de Deense competitie tegen hem. Hij had alleen maar goede woorden voor deze club."

De entourage bij de Klassieker maakte indruk op het talent. "De sfeer in het stadion was ongelooflijk. Zoiets kennen we in Denemarken niet. Het stadion is groot en majestueus. Ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik kan niet wachten om voor deze fantastische fans te spelen."

Bij Midtjylland was Kristensen ploeggenoot van Rafael van der Vaart. Hij debuteerde in maart 2016 in de Deense Superliga en speelde sindsdien 63 duels in de hoofdmacht van de Deense club. Daarin maakte hij zes doelpunten en gaf hij zestien assists.

Derde aanwinst

De 1.74 meter lange Kristensen is de derde aanwinst van Ajax deze maand. Eerder werd de Argentijn Nicolas Tagliafico overgenomen van Independiente en kwam Nicolas Kühn over van RB Leipzig. De Duitser sluit aan bij Jong Ajax.

Eind 2017 verzekerde Ajax zich ook al van de diensten van Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen), maar zij komen in de zomer pas naar Amsterdam.

Kristensen behoort mogelijk zondag al tot de wedstrijdselectie van Ajax. De nummer twee van de Eredivisie speelt dan om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, de oude club van Ten Hag.

