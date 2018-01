Loting Nations League: Mogelijke tegenstanders Nederlands elftal

In Divisie A zitten de twaalf sterkste landen (op basis van de UEFA-ranking) van de in totaal 55 UEFA-leden die deelnemen aan de Nations League. De divisie wordt verdeeld in vier groepen van ieder drie landen.

Bij de loting voor die groepen zit Nederland in pot 3 (de pot met de zwakste landen van Divisie A) met Kroatië, Polen en IJsland. Deze landen kan Oranje dus niet loten. De twee tegenstanders komen uit pot 1 en 2.

Pot 1 Divisie A: Duitsland, Portugal, België en Spanje

Pot 2 Divisie A: Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Italië

Pot 3 Divisie A: Polen, IJsland, Kroatië en Nederland

Tussen september en november 2018 werken de landen een uit- en een thuiswedstrijd tegen elkaar af. In totaal speelt Nederland dus vier groepswedstrijden in de Nations League.

Eindronde

Ook de Divisies B, C en D worden onderverdeeld in groepen en ook voor die groepen wordt woensdag geloot in Lausanne. De hekkensluiters van de groepen in Divisie A, B en C degraderen en de groepswinnaars van Divisie B, C en D promoveren.

Divisie B: Oostenrijk, Zweden, Noord-Ierland, Wales, Oekraïne, Denemarken, Rusland, Ierland, Tsjechië, Bosnië en Herzegovina, Slowakije en Turkije

Divisie C: Hongarije, Griekenland, Montenegro, Cyprus, Roemenië, Servië, Israël, Estland, Schotland, Albanië, Bulgarije, Letland, Slovenië, Noorwegen en Finland

Divisie D: Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino en Gibraltar

Alle zestien groepswinnaars gaan door naar de eindronde van de Nations League in de zomer van 2019 en die bestaat per divisie uit twee halve finales, een finale en een troostfinale. De vier winnaars plaatsen zich voor het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen gespeeld wordt. Ook uit de relatief zwakke Divisie D zal dus in elk geval één land naar het EK gaan.

Vangnet

De Nations League dient ter vervanging van de 'saaie' oefenduels, maar kan dus ook een vangnet zijn als Oranje via de reguliere kwalificatie opnieuw naast een EK-ticket grijpt. Die kwalificatie begint door de Nations League pas in maart 2019 en daarbij worden de overige twintig van de 24 EK-tickets verdeeld.

De loting voor de Nations League begint woensdag om 12.00 uur. Namens de KNVB, die nog geen nieuwe bondscoach heeft aangesteld, zijn algemeen directeur Eric Gudde en secretaris-generaal Gijs de Jong aanwezig in Lausanne.