Feyenoord sluit miljoenendeal in China met oprichting voetbalscholen

"Uitspraken over bedragen doen we als club nooit, maar met dit partnership zetten we de komende jaren zeker een mooie stap in onze begroting", zegt commercieel directeur Mark Koevermans op de site van Feyenoord.

"Deze samenwerking biedt op de lange termijn, naast het voetbal, mogelijk ook veel commerciële kansen voor Feyenoord, die we de komende periode gaan onderzoeken en hopelijk kunnen benutten."

Onder de naam Feyenoord Viva Football Academy worden naar verwachting in zeven Chinese steden voetbalscholen opgericht. De club meldt dat meerdere trainers uit Rotterdam vanaf het seizoen 2019/2020 naar China zullen vertrekken.

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking wordt het "volgens de Feyenoord-visie opleiden van Chinese voetbalcoaches", aldus de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Populariteit

Li Ning, voorzitter van Viva China: "We zijn verheugd dat we een strategisch partnership met Feyenoord hebben kunnen afsluiten."

"Dankzij de inspanningen van de Chinese overheid heeft voetbal de laatste jaren al veel aan populariteit gewonnen in China. De samenwerking met Feyenoord is voor ons weer een belangrijke stap vooruit om het voetbal in ons land verder te ontwikkelen."

Feyenoord en Viva China werken de komende periode de plannen verder uit. Vanaf het seizoen 2019/2020 moet de eerste Feyenoord-academie in China zijn deuren openen.

In november vorig jaar maakte Ajax al bekend te gaan samenwerken met de Chinese club Guangzhou R&F FC. Dat levert de Amsterdammers in vijf jaar tijd tien miljoen euro op.