Klopp excuseert zich voor incident met fan tijdens Swansea-Liverpool

Tijdens de tweede helft richtte de 50-jarige Klopp zich even woedend tot een Swansea-supporter die dicht bij hem zat en hem al de hele wedstrijd de huid vol had gescholden.

"Hij schreeuwde de hele tijd naar me. Sorry, maar op een gegeven moment reageerde ik. Ik ben een mens, geen manager die alles maar verdraagt en tegen wie je alles kunt zeggen wat je wil", aldus Klopp tegen Liverpool Echo.

"Ik had geen helaas geen voicerecorder zoals jullie journalisten, dus ik kan niet laten horen wat hij allemaal zei. Maar op een gegeven moment dacht ik: nu is het genoeg. Dat had niets te maken met het feit dat we 1-0 achter stonden."

Hoewel hij vond dat zijn uitbarsting te rechtvaardigen was, besefte Klopp dat hij zich had moeten inhouden. "Het is ook mijn fout. Ik had niet moeten reageren, al heb ik niets ergs gezegd. Ik heb alleen laten zien dat ik totaal niet blij was met wat die fan allemaal tegen me zei."

Van Dijk

Liverpool ging in het Liberty Stadium onderuit door een doelpunt van Alfie Mawson, die vijf minuten voor rust scoorde nadat recordaankoop Virgil van Dijk de bal bij zijn competitiedebuut voor de 'Reds' niet goed wegwerkte.

Klopp baalde van het verlies en de manier waarop het doelpunt werd weggegeven, maar noemde de naam Van Dijk daarbij niet. "Ik ben meer gefrustreerd over onze manier van spelen dan over het resultaat. We waren gewoon niet goed genoeg, vooral voor rust", zei hij.

"We gaven Swansea de kans om te scoren na een standaardsituatie. We verdedigden in eerste instantie, maar boden ze toen een nieuwe mogelijkheid en daaruit scoorden ze. Het was precies waar Swansea op loerde."

Door de nederlaag in Wales blijft Liverpool steken op 47 punten, waarmee het de vierde plaats in de Premier League bezet. De achterstand op koploper Manchester City is liefst achttien punten en ook Manchester United (53 punten) en Chelsea (50) staan er beter voor.

