Helmond Sport neemt aan eind van seizoen afscheid van trainer Hendriksen

De 49-jarige Hendriksen is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Brabantse club. Onder zijn leiding plaatste Helmond Sport zich vorig seizoen voor het eerst in drie jaar voor play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Roda JC was in mei in de halve eindstrijd nipt te sterk (0-1 en 1-1).

"Ik wil de club graag bedanken dat ik mijn carrière als hoofdtrainer hier heb mogen beginnen. We willen het seizoen op een mooie manier afsluiten", zegt Hendriks op de website van Helmond Sport.

De club staat op een teleurstellende achttiende plek in de Jupiler League en houdt slechts twee teams onder zich. "De eerste seizoenshelft verliep niet zoals gehoopt, maar met nog twee periodes te gaan kan er veel gebeuren", houdt Hendriksen de moed erin.

Ups-and-downs

"De samenwerking tussen Helmond Sport en Roy Hendriksen is er tot nu toe sportief gezien met ups-and-downs geweest", zegt algemeen directeur Marcel van den Bunder. "We hebben samen mooie successen meegemaakt, maar ook mindere periodes gekend."

"We hebben uiteindelijk in overleg besloten om niet met elkaar verder te gaan. We hebben met Roy altijd zeer prettig en professioneel gewerkt en hebben er daarom het volste vertrouwen in dat we dit seizoen samen op een mooie manier af gaan sluiten."

Helmond Sport speelt vrijdag om 20.00 uur het tweede duel in de derde periode thuis tegen Almere City. De Brabanders verloren hun eerste wedstrijd in de periode.