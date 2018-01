PEC Zwolle stapt in 2021 of 2022 over van kunstgras naar natuurgras

"Intern heb ik aangekondigd dat we in 2021 of 2022 op hybride gras overstappen", zegt voorzitter Adriaan Visser in VI. Een hybride grasmat bestaat voor zo'n negentig procent uit natuurgras, aangevuld met kunstgras.

Eerder dit jaar maakte Almere City al bekend te willen stoppen met kunstgras. De Jupiler League-club uit Flevoland gaat vanaf volgend seizoen zijn thuisduels al op een 'gewoon' veld spelen.

Zo snel wil PEC de switch niet maken. "Die knop kan ik niet ineens omdraaien. Het heeft financiële consequenties en we hebben trainingsvelden en faciliteiten nodig", verklaart Visser.

Aanleiding voor het voorgenomen besluit van PEC Zwolle is de kritiek in Nederland op de vele kunstgrasvelden. "Puur rationeel zie ik geen enkele aanleiding kunstgras te verlaten", zegt Visser.

"Maar goed, het is een emotioneel geladen discussie. Nu kennelijk iedereen vindt dat kunstgras slecht is, zijn we in het algemene belang wel bereid die prijs te betalen. Dat kun je zien als een handreiking."

Nieuwe mat

PEC Zwolle speelt sinds de terugkeer in de Eredivisie in het seizoen 2012/2013 op kunstgras. Afgelopen zomer werd er nog een nieuwe mat aangelegd in het MAC³PARK stadion.

Naast PEC spelen in de Eredivisie ook Heracles Almelo, Excelsior, ADO Den Haag, VVV-Venlo, Roda JC en Sparta Rotterdam op kunstgras. In de Juliper League hebben elf van de twintig clubs een artificiële ondergrond.