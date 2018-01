Aanwinst Van Persie mogelijk woensdag al in selectie Feyenoord

"Ik heb vandaag de eerste training gehad en dat ging heel goed. Ik voelde me heel lekker en was blij om weer op het veld te staan. Het is kort dag, maar er is een goede kans dat ik bij de selectie zit", zei Van Persie maandag bij zijn presentatie.

De 34-jarige aanvaller, die transfervrij tekende nadat zijn contract bij Fenerbahçe werd ontbonden, erkende dat hij nog een aantal stappen moet zetten op weg naar volledige wedstrijdfitheid.

"Ik kende dit seizoen een goede voorbereiding en speelde zeventig minuten en vervolgens een helft. Daarna deed ik bij Oranje nog een halfuur mee en vervolgens ben ik er drie maanden uit geweest. Nadien heb ik vier, vijf weken met de groep getraind en vervolgens trainde ik voor mezelf. Dat is niet ideaal."

Positie

Van Persie weet nog niet op welke positie trainer Giovanni van Bronckhorst hem zal gaan inzetten bij Feyenoord. "Ik kan op meerdere posities spelen. De laatste jaren was ik spits, maar in het verleden heb ik ook hangend op rechts gespeeld", aldus de oud-speler van Arsenal en Manchester United.

"Ik heb bij Arsenal ook als linksbuiten gespeeld en in de jeugd heb ik op 'tien' gestaan. De voorste posities heb ik dus allemaal wel eens bekleed."

De 102-voudig international geniet van zijn terugkeer in Rotterdam. "Er is niet heel veel veranderd. Ik ben op Varkenoord geweest en dat deed me goed. Het gebouwtje was nog hetzelfde, net als de kleedkamers", zei hij.

"Ik ben hier ook om iets terug te geven aan het voetbal. Vroeger gaven jongens als Bergkamp, Henry, Vieira en Pires mij het goede voorbeeld, dat hoop ik nu te doen. Door dagelijks te laten zien hoe ik mijn sport en mijn leven invul. Op die manier wil ik de nieuwe generatie helpen. Ik weet niet of ik daarna trainer word, maar dat zou zomaar kunnen."

FC Utrecht-Feyenoord begint woensdag om 20.00 uur in de Galgenwaard. De daaropvolgende wedstrijd van de Rotterdammers is het thuisduel zondag met ADO Den Haag. In de kwartfinales van het bekertoernooi speelt Feyenoord op woensdag 31 januari thuis tegen PSV.