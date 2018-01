Aanklager onderzoekt elleboogstoot Matavz, Miazga vrijuit

Zonder dat de bal in de buurt was plantte Matavz na een halfuur spelen zijn rechterelleboog in het gezicht van Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries. Het incident ontging arbiter Allard Lindhout, maar op basis van de tv-beelden besloot de aanklager een vooronderzoek in te stellen.

Alle betrokken partijen moeten een verklaring inleveren. Op basis daarvan beslist de aanklager of hij met een schikkingsvoorstel komt.

Vitesse-verdediger Matt Miazga hoeft niet te vrezen voor een straf. De Amerikaan greep in de tweede helft bij een hoekschop in de edele delen van Dumfries. "Het is ook moeilijk om ernaast te grijpen", zei Dumfries na de wedstrijd lachend. De aanklager heeft de beelden bekeken, maar besloot geen verdere actie te ondernemen.

Nooit goedpraten

Matavz was na de wedstrijd in de Gelredome niet beschikbaar voor commentaar. Trainer Henk Fraser ging wel in op het incident en hij vreesde al dat de aanklager een vooronderzoek zou starten.

"Ik denk niet dat je mijn mening nodig hebt over die actie", zei Fraser. "De wijze heren in Zeist zullen beslissen. Ik zal een elleboogstoot nooit goedpraten."

De eerstvolgende wedstrijd van Vitesse is zaterdag om 19.45 uur uit tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren staan vierde in de Eredivisie met acht punten voorsprong op de Arnhemse nummer zeven.

