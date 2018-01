Van Persie benadrukt dat hij nog hard moet trainen om fit te worden

"De laatste vijf, zes weken voor de winterstop heb ik bij Fenerbahçe met de groep getraind. Vervolgens had ik een weekje rust en daarna heb ik twee weken voor mezelf getraind", vertelt de 34-jarige Van Persie, die maandagochtend zijn handtekening zette onder zijn contract bij Feyenoord.

De aanvaller trainde maandag ook voor de eerste mee met de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst, die zondag met 2-0 verloor bij Ajax. In de uitwedstrijd woensdag tegen FC Utrecht zou Van Persie al zijn rentree kunnen maken, maar het is twijfelachtig of hij dan al bij de selectie zit.

"Voor jezelf trainen is natuurlijk iets anders dan op hoog niveau met een team trainen en in actie komen in een wedstrijd", zegt Van Persie. "Dat moet de volgende stap zijn. Ik ga nu hard aan het werk en dan hoop ik binnenkort minuten te maken."

Knieblessure

De laatste wedstrijd van Van Persie dateert van 31 augustus. Hij kwam toen als invaller in actie bij Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies) en raakte geblesseerd aan zijn knie. Bij Fenerbahçe belandde hij daarna op een zijspoor.

"Door die zwieper tegen Frankrijk lag ik er langer uit dan verwacht. Het werden drie maanden, maar zoals ik al zei: daarna heb ik wel weer meegetraind bij Fenerbahçe. En dat ga ik nu ook doen bij Feyenoord om weer lekker fit te worden."

Doelstelling dit seizoen voor Van Persie en Feyenoord zal het winnen van de KNVB-beker zijn, omdat de Rotterdammers in de Eredivisie al op grote achterstand staan. Overigens heeft de 102-voudig international voor anderhalf seizoen getekend en sluit hij niet uit dat hij nog langer blijft als speler.

"Ik wil zo lang mogelijk voetballen en daarna ligt de optie er om iets in de jeugdopleiding van Feyenoord te gaan doen. Daar kijk ik ook al met een schuin oog naar, maar dat is voor later. Ik wil nu eerst weer lekker trainen."

FC Utrecht-Feyenoord begint woensdag om 20.00 uur in de Galgenwaard. De daaropvolgende wedstrijd van de Rotterdammers is het thuisduel zondag met ADO Den Haag. In de kwartfinales van het bekertoernooi speelt Feyenoord op woensdag 31 januari thuis tegen PSV.