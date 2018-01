Locadia hoopt over paar weken debuut te maken voor Brighton

"Ik ben heel ver in mijn revalidatie en hoop over een paar weken al te kunnen spelen", zegt Locadia maandag in De Telegraaf. De spits raakte in december geblesseerd in de topper tussen Ajax en PSV (3-0).

Zaterdag werd Locadia aan het publiek voorgesteld in Brighton en zag zijn nieuwe ploeggenoten vervolgens met liefst 0-4 verliezen van Chelsea.

"Na de wedstrijd heb ik gesproken met de directie en trainer Chris Hughton", vertelt de 24-jarige aanvaller. "Ze weten dat ik op meerdere posities uit de voeten kan, maar ik denk dat ik me vooral kan richten op de positie van tweede spits. Dat ligt mij wel. Ik denk dat ik met mijn acties, schoten en voetballende vermogen iets toe kan voegen aan dit team."

Topcompetitie

Met zijn transfer naar Brighton koos Locadia voor een overgang van de top van Nederland naar een degradatiekandidaat in Engeland. Brighton is de nummer zestien van de Premier League en staat slechts één punt boven de degradatiestreep. Het weegt voor Locadia zwaar dat hij in een topcompetitie gaat spelen.

"Ik had het ook prima gevonden om het seizoen af te maken bij PSV, want we waren goed bezig. En ik zelf ook. Maar de Premier League, kom op! Ik heb er echt heel veel zin in. Ik denk dat de Premier League bij mij als speler past. Ik kijk hier mijn ogen uit."

Locadia is de derde Nederlander bij Brighton. Hij is weer ploeggenoot van Davy Pröpper, die hij nog kent van PSV, en ook doelman Tim Krul staat bij de club onder contract, al heeft de achtvoudig international geen basisplaats.

"De mensen zijn zo aardig", vertelt Locadia. "Het hele land ademt voetbal. Alles is anders dan wat ik gewend ben, het voelt gewoon goed. Het trainingscomplex staat er pas vier jaar, de faciliteiten zijn geweldig."

Brighton speelt zaterdag nog zonder Locadia tegen Middlesbrough in de vierde ronde van de FA Cup.

