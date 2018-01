Van Persie zet handtekening bij Feyenoord en krijgt rugnummer 32

De 34-jarige aanvaller was al langer mondeling akkoord met de Rotterdamse club, waar hij de jeugdopleiding doorliep en van 2002 tot en met 2004 in de hoofdmacht speelde. Ook toen had hij rugnummer 32.

"Voor mij heeft dit rugnummer speciale waarde", zei Van Persie bij de ondertekening van zijn contracht. "Dit is het nummer waarmee ik mijn debuut maakte. Ik ben heel blij om weer thuis te zijn bij onze prachtige club. Ik kijk er heel erg naar uit."

Het enige overgebleven obstakel voor de terugkeer was het contract van Van Persie bij Fenerbahçe, dat tot de zomer doorliep. Vrijdag bereikte de 102-voudig international en topscorer aller tijden van Oranje overeenstemming met de Turkse club over ontbinding van zijn verbintenis, waardoor hij transfervrij naar Feyenoord kon overstappen.

Mooie reis

In aanwezigheid van technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong tekende Van Persie het contract in De Kuip. Het is pas zijn tweede contract bij Feyenoord.

"Toen ik 16 was, kreeg ik hier bij Feyenoord een zogeheten koelkastcontract, dat later overging in een gewoon contract. Dat heb ik nooit verlengd, dus dit is pas mijn tweede contract hier", vertelde Van Persie, die maandagmiddag om 16.00 uur wordt gepresenteerd.

Martin van Geel benadrukte dat hij blij is met de terugkeer van de routinier. "Je hebt samen met je vrouw Bouchra een heel mooie reis gemaakt", zei hij. "Rotterdam, Londen, Manchester, Istanbul en nu weer terug in Rotterdam. Dit shirt blijft toch het allermooiste."

FC Utrecht

Mogelijk maakt Van Persie woensdag zijn rentree bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen dan om 20.00 uur uit tegen FC Utrecht, een wedstrijd die voor de winterstop wegens hevige sneeuwval werd afgelast. Spits Nicolai Jörgensen is geschorst voor na zijn rode kaart in de Klassieker tegen Ajax (2-0 nederlaag). Zondag speelt Feyenoord in De Kuip tegen ADO Den Haag.

De grote vraag is hoe fit Van Persie is. De oud-speler van Arsenal en Manchester United speelde sinds augustus geen wedstrijd meer. Toen raakte hij geblesseerd bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies).

Bij Fenerbahçe raakte hij daarna op een zijspoor, waardoor de club niet onwelwillend stond tegenover ontbinding van zijn contract om de transfer naar de huidige nummer vijf van de Eredivisie mogelijk te maken.

Na zijn loopbaan zal Van Persie een functie krijgen in de jeugdopleiding van Feyenoord, zo is vastgelegd in zijn contract.