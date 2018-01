Matchwinner Memphis na reserverol: 'lk ben onbreekbaar'

"Ik speel voor God en voor God alleen. Natuurlijk heb ik frustraties, dat is normaal", zei Memphis tegen Eurosport over zijn rol als bankzitter.

"Maar ik accepteer het, ik blijf mezelf verbeteren. Ik wil laten zien: wat er ook gebeurt met me, ik kom terug. Ook als je me op de bank zet."

Memphis verliest zijn zelfvertrouwen niet door zijn reserverol. "Mijn ruggengraat is daar te sterk voor", aldus de 34-voudig international van Oranje. "Ik ben onbreekbaar."

De treffer tegen PSG was de negende voor Memphis dit seizoen in de competitie. De 23-jarige aanvaller had eind november tegen OGC Nice (0-5) zijn laatste twee treffers gemaakt. In de tien duels daarna kwam Memphis niet tot scoren.

Niet bang

Met de zege op koploper PSG, dat na een uur met tien man verder moest na een rode kaart voor Dani Alves, brengt Lyon de spanning in de Ligue 1 een beetje terug. De voorsprong van de club uit Parijs op Lyon bedraagt nog acht punten.

"Ik ben erg blij met de zege en natuurlijk met mijn doelpunt", aldus Memphis, die in de 68e minuut mocht invallen. "Het was een belangrijke wedstrijd voor de supporters van Lyon, het stadion zat helemaal vol."

"We speelden erg goed. We hebben iedereen laten zien dat we niet bang zijn voor PSG. We hebben het ze moeilijk gemaakt. Uiteindelijk hebben we gewonnen, dat geeft een geweldig gevoel."

Zondag staat er voor Memphis en Lyon een uitwedstrijd tegen Girondins Bordeaux op het programma. PSG speelt zaterdag thuis tegen Montpellier.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1