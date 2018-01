Invaller Memphis schiet Lyon in slotminuut langs koploper PSG

Memphis maakte in de 94e minuut van Lyon-PSG de 2-1 door van buiten het strafschopgebied hard en doeltreffend uit te halen. (Bekijk de beelden)

De Oranje-international was in de 69e minuut als invaller binnen de lijnen gekomen. De oud-PSV'er kreeg na het doelpunt geel omdat hij zijn shirt uittrok.

Voor PSG was het de tweede nederlaag dit seizoen. De koploper speelde een groot gedeelte van de tweede helft met een man minder na een rode kaart voor Dani Alves. Bovendien viel sterspeler Kylian Mbappé geblesseerd uit.

Lyon opende al na twee minuten de score door een fraaie vrije trap van Nabil Fekir. De gelijkmaker kwam in de blessuretijd van de eerste helft op naam van verdediger Layvin Kurzawa.

Olympique Lyon, waar Kenny Tete op de reservebank bleef zitten, steeg door de winst naar de tweede plaats en heeft nu nog acht punten achterstand op PSG.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Serie A

De 27-jarige Strootman speelde de hele wedstrijd namens Roma op bezoek bij Inter en leek met zijn ploeg de volle winst te pakken door een doelpunt van ploeggenoot Stephan El Shaarawy in de 31e minuut.

In de slotfase van de wedstrijd in Giuseppe Meazza ging het echter alsnog mis voor de Romeinen, want Inter-middenvelder Matias Vecino tekende in de 86e minuut voor de gelijkmaker.

De Italiaanse landstitel is voorlopig behoorlijk uit zicht voor zowel Inter als Roma, die respectievelijk vierde en vijfde staan in de Serie A met 43 en 40 punten. Napoli (54), Juventus (50) leiden de dans en Lazio, dat net als Inter 43 punten heeft, is de nummer drie.

Napoli

Koploper Napoli maakte eerder op de dag geen fout dankzij een nipte 0-1 uitzege op Atalanta Bergamo. Dries Mertens kroonde zich tot matchwinner tegen de ploeg waar Hans Hateboer de hele wedstrijd speelde en Marten de Roon ontbrak door een schorsing.

Napoli revancheerde zich met de overwinning voor de bekernederlaag tegen Atalanta van twee weken geleden.

Stefan de Vrij kende centraal in de verdediging van Lazio een makkelijke middag tegen Chievo Verona: 5-1. Sergej Milinkovic-Savic (twee keer), Luis Alberto, Bastos en Nani scoorden. Manuel Pucciarelli maakte nog wel gelijk namens de uitploeg.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A