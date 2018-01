Barça beantwoordt zevenklapper Real met klinkende zege bij Betis

Barcelona had het lang lastig met Betis, dat met onder anderen oud-PSV'er Andres Guardado in de ploeg fel ten strijde trok. Na bijna een uur was het Ivan Rakitic die de ban brak namens de bezoekers.

Dat bleek direct de genadeklap voor het moegestreden Betis, want Barcelona liep in een kort tijdsbestek verder uit dankzij Lionel Messi (64e minuut) en Luis Suarez (69e minuut).

Messi scoorde in de slotfase nogmaals en staat daardoor al op negentien doelpunten in La Liga. Ook Suarez deed nog een duit in het zakje. De Uruguayaan schroefde zijn aantal competitietreffers op naar vijftien.

Dankzij de zege in Estadio Benito Villamarin heeft het nog ongeslagen Barcelona van coach Ernesto Valverde 54 punten uit twintig duels. Atletico Madrid (43 punten), Valencia (40) en Real (35) volgen op gepaste afstand.

Real

Rivaal Real, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld dan de concurrentie, boekte tegen Deportivo mede dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo de eerste zege sinds 9 december. Ronaldo maakte pas zijn vijfde en zesde competitietreffer.

De 'Koninklijke' kwam na 23 minuten nog wel verrassend op achterstand, maar de thuisploeg stelde voor rust al orde op zaken. Nacho maakte tien minuten later gelijk en Gareth Bale zorgde met een schitterende uithaal in de verre hoek voor een 2-1 ruststand in het voordeel van Real, dat in de tweede helft echt op stoom raakte.

Bale zorgde na 58 minuten met het hoofd voor zijn tweede treffer, waarna Luka Modric tien minuten later het duel op slot gooide. Ronaldo, bij de 4-1 nog op fraaie wijze de aangever, bracht de stand met twee goals op 6-1 en het slotakkoord was vlak voor tijd voor Nacho.

