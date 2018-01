'Van Persie gaat nieuwe impuls geven aan Feyenoord'

"Van Persie is wereldwijd een van de beste spitsen van de afgelopen jaar. Iedereen bij Feyenoord kan van hem leren", zegt Nicolai Jörgensen over de 34-jarige routinier, die maandagmiddag gepresenteerd wordt in De Kuip.

De Deense spits zag de zeven jaar oudere Van Persie zelfs jarenlang als voorbeeld. "Zijn techniek en zijn afronding zijn een genot om naar te kijken."

Dat Van Persie ook een concurrent wordt van Jörgensen, die zondag in de met 2-0 verloren Klassieker tegen Ajax twee keer geel en dus rood kreeg, ziet hij niet als een probleem. "Ik ben vooral blij dat hij komt. Van Persie is een quality player."

Toornstra

Ook Jens Toornstra zegt er niet mee bezig te zijn dat de komst van Van Persie hem zijn basisplaats kan kosten. "Dirk Kuijt was ook een concurrent, maar ik was blij dat hij er was", aldus Toornstra. "Kijk wat eens wat Dirk ons uiteindelijk gebracht heeft: de titel. Ik hoop dat Van Persie ons ook die energie geeft."

Jean-Paul Boëtius vertelt dat hij Van Persie met "open armen" zal ontvangen. "Hij is geen onbekende voor me. In mijn eerste en enige interland (Frankrijk-Nederland in 2014, red.) speelde ik samen met hem en we kennen dezelfde jongens van het straatvoetbal in Rotterdam."

De 23-jarige buitenspeler kwam Van Persie bovendien tegen tijdens zijn vakantie in de winterstop. "Toen wilde hij weinig loslaten over zijn terugkeer, omdat het nog niet rond was. Ik probeerde het wel, maar hij kon er weinig over kwijt."

"Maandag spreek ik hem weer en dan kunnen we het er eindelijk over hebben. Hij gaat ons een nieuwe impuls brengen."

Mogelijk maakt Van Persie woensdag al zijn debuut voor Feyenoord. De Rotterdammers spelen dan tegen FC Utrecht, een wedstrijd die voor de winterstop wegens hevige sneeuwval werd afgelast. Het duel in De Galgenwaard begint om 20.00 uur.