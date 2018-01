De Jong prijst 'onverzettelijk' PSV na ontsnapping in Almelo

"We hebben vaker laten zien dat we onverzettelijk zijn", zei De Jong, die in het Polman Stadion zijn honderdste doelpunt in de Eredivisie maakte, voor de camera van FOX Sports.

In november won PSV al in de slotminuut van FC Twente (4-3) en PEC Zwolle (0-1). "Maar ik win toch liever makkelijker. Jeroen Zoet moest nog een geweldige redding maken. Anders kun je ook nog verliezen", aldus De Jong.

De spits genoot van de manier waarop de winst op Heracles tot stand kwam. "Dit is heerlijk. We waren zo aan het knokken met elkaar. Voor rust ging het wat op en neer, maar wij waren sterker. Na de penalty tegen moesten we er weer tegenaan en gelukkig viel de goal nog in de laatste minuut."

De Jong vindt wel dat PSV lering moet trekken uit de wedstrijd in Almelo. "We waren af en toe slordig, maar we hebben wel heel veel kansen gecreƫerd. We moeten het onszelf de volgende keer iets makkelijker maken door eerder te scoren."

Cocu

Trainer Phillip Cocu was, naast het late doelpunt, vooral tevreden over de eerste helft. "Toen speelden wij een goede wedstrijd. Sterk aan de bal met veel beweging", aldus de coach.

"We kregen een onterechte strafschop tegen, maar dat hoort bij het voetbal. Het mag ons niet gebeuren dat de defensieve organisatie daarna wegvalt. Het doelpunt van De Jong bevestigt maar wat ik altijd zeg: je moet blijven gaan tot de laatste seconde."

Dankzij de overwinning bleef het gat van koploper PSV met achtervolger Ajax vijf punten. De Amsterdammers waren eerder op de dag in de Klassieker met 2-0 te sterk voor Feyenoord.

PSV gaat in de komende speelronde van de Eredivisie op bezoek bij FC Twente, waar het eerder dit seizoen in eigen huis dus met 4-3 van won. Vier dagen later wacht in De Kuip het duel met Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB-beker.

