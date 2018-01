Koploper PSV ontkomt in slotseconden aan puntenverlies bij Heracles

Luuk de Jong kroonde zich tot matchwinner door in de derde minuut van de blessuretijd het tweede Eindhovense doelpunt voor zijn rekening te nemen.

PSV was via Steven Bergwijn ook al in de extra tijd van de eerste helft voor het eerst op voorsprong gekomen, maar Heracles kwam die treffer nog wel te boven dankzij een benutte strafschop van Jeff Hardeveld.

PSV behield door de benauwde overwinning op de ranglijst een marge van vijf punten op naaste achtervolger Ajax, dat eerder op zondag in eigen huis redelijk probleemlees met 2-0 afrekende met Feyenoord.

Heracles zakte door de schlemielige nederlaag naar de twaalfde plaats in de stand en heeft nog maar zes punten meer dan nummer zestien NAC Breda.

Goed

Zonder de geblesseerde aanvoerder Marco van Ginkel begon PSV goed aan de wedstrijd tegen Heracles en speelde het in het eerste kwart een handvol kansen bij elkaar, maar schoten van Bergwijn en Mauro Junior misten de precisie en De Jong en Hirving Lozano werden op het laatste moment gestuit door een verdediger van de thuisclub.

Daarna ging de Eindhovense storm liggen en beet Heracles wat meer van zich af, wat er gelijk toe leidde dat ook zij een aantal keer gevaarlijk in de buurt van het doel van Jeroen Zoet kwamen.

De reservekeeper van het Nederlands elftal moest zich na een half uur spelen zelfs optimaal strekken om een schot van zo'n twintig meter afstand van Kristoffer Peterson uit de kruising te halen.

Eindstation

Beide ploegen leken daardoor met een 0-0 ruststand de kleedkamers op te zoeken, maar daar bracht Bergwijn in de blessuretijd verandering in door als eindstation van een ingestudeerde vrije trap van dichtbij simpel binnen te tikken.

Gesteund door de 0-1 nam PSV ook in de openingsfase van de tweede helft het initiatief en had het daarin ook op 0-2 moeten komen, maar Lozano verzuimde de bal breed te leggen op de geheel vrijstaande De Jong.

PSV kreeg 25 minuten voor tijd de rekening gepresenteerd voor die misser. Hardeveld mocht na een onhandige actie van Santiago Arias vanaf elf meter aanleggen en faalde oog in oog met Zoet niet: 1-1.

Wat volgde was een ongekend spannende slotfase, waarin Brahim Darri en Robin Pröpper opgelegde mogelijkheden misten en De Jong dat in eerste instantie ook deed, maar de spits werd uiteindelijk nog wel de gevierde man door met zijn honderdste Eredivisiegoal PSV in extremis de drie punten te bezorgen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie