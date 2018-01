Feyenoorder Jörgensen baalt van theater Veltman bij tweede gele kaart

"Veltman deed net of zijn enkel gebroken was, terwijl ik hem niet hard raakte", aldus Jörgensen over het incident in de 59e minuut van de topper in de Arena.

De Deen, die in de eerste helft al geel had gehad voor vasthouden, gleed rond de middenlijn richting de bal, maar raakte alleen de captain van Ajax, die ook glijdend inkwam en eerder bij de bal was.

"Het was dom van me om daar een sliding te maken en de scheidsrechter de kans te geven nogmaals geel te trekken. Maar ik had niet de intentie Veltman te raken. En Veltman overdreef dus. Ik denk dat de scheidsrechter het daardoor ook wat erger vond dan het was."

KNVB-beker

Het was pas de eerste rode kaart uit de carrière van de 27-jarige Jörgensen en het was ook de beslissing in de topper. Met nog een halfuur te spelen stond de 2-0 eindstand al op het scorebord, na doelpunten kort na rust van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar.

"In die korte fase vielen we terug en gaven we Ajax te veel tijd aan de bal", analyseert Jörgensen. "Als je dat doet dan is Ajax een heel goed team. Zonde, want in de eerste helft hadden we de controle en zelfs de beste kans. Het mocht niet zo zijn."

Door de nederlaag is de achterstand van Feyenoord op Ajax opgelopen tot tien punten en daarboven staat koploper PSV nog. "Het is nu vrijwel onmogelijk om nog kampioen te worden", beseft Jörgensen. "Over is het niet, we blijven vechten, maar de KNVB-beker lijkt de enige overgebleven weg naar goed seizoen. We moeten die beker pakken."

Tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi is op 31 januari in De Kuip PSV. Komende woensdag spelen de Rotterdammers al een inhaalduel met FC Utrecht in de Eredivisie, maar door zijn rode kaart tegen Ajax zal Jörgensen dan geschorst zijn.

