Robben boekt met Bayern moeizame zege, zevenklapper Real

Bayern München heeft zondag de zesde competitiezege op rij geboekt in de Bundesliga. De koploper was in de eigen Allianz Arena met 4-2 te sterk voor Werder Bremen. In Spanje haalde Real Madrid uit tegen Deportivo La Coruña (7-1) en in Engeland morste Tottenham Hotspur punten op bezoek bij Southampton: 1-1.