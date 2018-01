Ten Hag 'heel tevreden' met spel en zege Ajax bij officieel debuut

"Natuurlijk is het leuk om mijn eerste wedstrijd als Ajax-coach te winnen, maar het gaat om de ploeg. De manier waarop we hebben gewonnen stond me heel erg aan", zei Ten Hag, die in de winterstop overkwam van FC Utrecht, in gesprek met FOX Sports.

Na een povere eerste helft liep Ajax na rust in een tijdsbestek van drie minuten uit naar een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. Feyenoord, dat door een rode kaart van Nicolai Jörgensen het laatste halfuur met tien man speelde, was niet in staat om terug in de wedstrijd te komen.

Ten Hag had weinig aan te merken op het voetbal van zijn ploeg in de Johan Cruijff Arena. "Natuurlijk zitten er nog wel kanttekeningen aan. We hadden in de omschakeling meer met de ruimte kunnen doen, maar we hebben uit controle gedomineerd en twee geweldige goals gemaakt. Daarom ben ik heel erg tevreden."

Ajax houdt door de zege druk op koploper PSV en zit daarmee nog volop in de titelrace. Ten Hag realiseert zich wel dat zijn ploeg dit seizoen weinig steken meer mag laten vallen. "Op mijn eerste dag heb ik gezegd dat de titel het doel is, maar dan moeten we heel hard blijven werken. We moeten nog veel beter om kampioen te worden."

Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst was vanzelfsprekend in mineur na de nederlaag. De Feyenoord-coach baalde dat zijn ploeg niet in staat was om het spel in de eerste helft na rust een vervolg te geven.

"In de eerste helft hebben we bijna geen kansen weggeven, maar vijf minuten na rust stonden we al achter en vlak daarna was het 2-0. Dat hebben we niet goed gedaan. Uiteindelijk hebben we maar 50 minuten in de wedstrijd gezeten", aldus Van Bronckhorst.

De coach van de regerend landskampioen moest erkennen dat het veroveren van de titel een schier onmogelijke klus is geworden voor zijn ploeg. "Om nog iets te forceren moet je een mooie reeks neerzetten, maar daar hadden we vandaag mee willen beginnen. Nu wordt het gewoon heel moeilijk."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie