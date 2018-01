El Ahmadi gelooft na verlies in Arena niet meer in titel Feyenoord

In de Johan Cruijff Arena kwam Feyenoord zwak voor de dag en bovendien werd Nicolai Jörgensen met twee keer geel van het veld gestuurd. De achterstand op koploper PSV is veertien punten.

"Het gat is nu wel heel groot. Dit was een cruciale wedstrijd die we niet naar onze hand hebben kunnen zetten. Dat is jammer", was El Ahmadi helder voor de camera van FOX Sports.

De 32-jarige middenvelder concludeerde dat zijn ploeg na rust een mokerslag kreeg toen het even niet goed stond opgesteld en een treffer van Van de Beek moest incasseren. "Dat was een moment waarop we het even lieten lopen", zei hij.

"Bij de kans die we zelf voor rust kregen, konden we er misschien meer uit halen. In dat geval hadden we in de wedstrijd kunnen groeien. Ajax had voor rust meer balbezit, maar was niet echt gevaarlijk. In de tweede helft kregen ze wel wat mogelijkheden."

Rode kaart

El Ahmadi vond dat de rode kaart van spits Jörgensen, die zijn tweede geel kreeg na een charge op Joël Veltman, niet meehielp, al beaamde hij ook dat Ajax verdiend won in eigen huis.

"Ze zijn in balbezit sterk en met een man minder werd het voor ons nog moeilijker en was Ajax nog beter. Of het een terechte rode kaart was? Ik heb het niet gezien."

Jörgensen zelf zette zijn vraagtekens bij de rode kaart. "Het was een stomme actie van me en ik gaf de arbitrage daarmee de kans om een tweede gele kaart te geven, maar Veltman gedroeg zich alsof ik zijn enkel had gebroken", aldus de Deen.

"In de tweede helft gaven we teveel ruimte weg en toen ging het mis. We kregen zelf één of twee goede kansen en hadden wat pech, maar na mijn rode kaart was het klaar."

Veltman

Veltman zelf was een andere mening toegedaan over zijn duel met Jörgensen. "Ik zag Lasse Schöne vrijstaan en raakte met een sliding de bal. Jörgensen raakte mijn enkel en nu ik de beelden terugzie is het duidelijk", aldus de Ajax-captain.

"Ik heb de wedstrijd uitgespeeld met een stijve enkel en ga straks nog wat ijs pakken, want het is wat dik. Na die rode kaart bij een 2-0 stand was het wel klaar. Het was een redelijk zakelijke overwinning."

Het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst staat veertien punten achter op PSV en tien op Ajax. De koploper uit Eindhoven speelt later zondag nog uit tegen Heracles Almelo.

