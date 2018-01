Ajax in Klassieker na rust te sterk voor Feyenoord

Na een ietwat saaie eerste helft brak Donny van de Beek in de vijftigste minuut de ban voor Ajax. Drie minuten later kopte Klaas-Jan Huntelaar de eindstand op het scorebord, waarna Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen nog zijn tweede geel en dus rood kreeg.

Door de zege zet Ajax druk op PSV, dat om 16.45 uur uit speelt tegen Heracles Almelo. De Eindhovenaren beginnen het duel in het Polman Stadion met twee punten voorsprong op de Amsterdamse nummer twee.

Nummer vijf Feyenoord lijkt titelprolongatie nu echt uit het hoofd te moeten zetten. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat veertien punten achter op PSV en tien op Ajax.

Tagliafico

Met de zege op Feyenoord kende Erik ten Hag een goede start als trainer van Ajax. De van FC Utrecht overgekomen coach was niet de enige nieuweling aan Amsterdamse kant, want ook linksback Nicolas Tagliafico debuteerde.

De 25-jarige Argentijn was na een kwartier meteen aangever bij het eerste kansje voor Ajax. Met een sliding kreeg hij de bal knap voor, waarna Huntelaar naast tikte. Veel meer was er op dat moment niet gebeurd. In een makke beginfase had vooral Ajax de bal, maar kwam Feyenoord niet in de problemen.

Pas in het laatste kwartier voor rust kon Ajax het balbezit omzetten in gevaar, al bleef het bij afstandsschoten van Van de Beek, Lasse Schöne en een vrije trap van Hakim Ziyech, die via de muur naast ging.

Op slag van rust kreeg Feyenoord pas een kans, maar dat was wel de grootste van de eerste helft. Een diepe pass van Jean-Paul Boëtius kwam bij Steven Berghuis, die weg was gelopen bij Tagliafico. De buitenspeler had de bal voor het inkoppen, maar met een goede redding voorkwam doelman André Onana een Rotterdamse voorsprong bij rust.

Huntelaar

Zonder wijzigingen halverwege viel er meteen na rust snel meer te beleven en binnen vijf minuten was het al raak. Een lage voorzet van de opgekomen Tagliafico kwam via een sliding van Berghuis voor de voeten van Van de Beek. De middenvelder bleef koel en schoof de bal door de benen van Jones: 1-0.

Ajax was daarmee los, want drie minuten later stond het 2-0. Ditmaal stoomde de andere back, Joël Veltman, op en die vond Klaas-Jan Huntelaar voor het doel. De ervaren spits kopte eenvoudig binnen, zijn tiende goal ooit in een Klassieker.

Met de tweede Ajax-goal was de Klassieker in feite beslist, zeker toen Feyenoord na een uur met tien man verder moest. Jörgensen, die voor rust geel kreeg voor vasthouden, zag nogmaals geel na een tackle op Veltman.

Met een man minder kon Feyenoord het niet meer spannend maken, maar Ajax kwam nog wel een paar keer dicht bij een treffer. Een inzet van Ziyech werd geblokt en een afstandsschot van De Ligt vloog via een Rotterdams been naast waardoor het 2-0 bleef, maar daarmee was Ajax al dik tevreden.

