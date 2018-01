Trainer Advocaat constateert dat Sparta nog steeds kwaliteit tekort komt

"Ik moet oppassen dat ik niet te negatief word. We hebben het zelf weggegeven. Harder werken kun je niet. Maar op een gegeven moment word je op kwaliteit verslagen", zei de 70-jarige trainer tegen de NOS.

Sparta kwam twee keer in de wedstrijd op voorsprong, maar door een rake vrije trap van Anouar Hadouir in de slotfase stapte Excelsior met drie punten van het veld in Rotterdam-West.

"We moeten ons afvragen waarom we zo makkelijk de goals weggeven. We staan twee keer voor in een thuiswedstrijd, dan mogen we het niet meer weggeven. Dan missen we ook nog een honderd procent kans tien minuten voor tijd bij 2-2", aldus de oud-bondscoach tegenover FOX Sports.

Advocaat zag wel dat zijn spelers er alles aan deden. "Ik kan ze in ieder geval niet verwijten dat ze niet hard werken, dat doen ze zeker."

Doelstelling

De oud-bondscoach hoopt deze maand nog een verdediger aan zijn selectie toe te kunnen voegen, nadat hij deze winter eerder al Dabney dos Santos, Fred Friday en Soufyan Ahannach naar Het Kasteel haalde. "Ik ben nog op zoek, maar die verdediger heeft zich helaas nog niet aangediend."

Advocaat zei tegenover RTV Rijnmond dat hij de doelstelling voor Sparta dit seizoen al aangepast heeft na de nederlaag tegen Excelsior. Aan het oorspronkelijke doel, rechtstreekse handhaving, durft hij voorlopig niet te denken. "We moeten niet degraderen, desnoods via de play-offs, want het gat met een veilige plek is al vijf punten."

Hekkensluiter Sparta gaat zaterdag op bezoek bij sc Heerenveen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie