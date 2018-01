Excelsior op valreep langs Sparta, Willem II en Groningen in evenwicht

Beide ploegen waren na vijf minuten al tot scoren gekomen. Sparta nam na drie minuten de leiding door een eigen doelpunt van Milan Massop, die de bal uit een corner ongelukkig op zijn been kreeg en zo achter Theo Zwarthoed werkte.

Het duurde slechts twee minuten voordat Excelsior de stand gelijk trok. Een vrije trap van Hicham Faik belandde via de vingertoppen van Roy Kortsmit op de paal, maar in de rebound kreeg Ali Messaoud alle tijd om de 1-1 aan te tekenen.

Het slot van de eerste helft was een kopie van de beginfase. Sparta pakte na 42 minuten de leiding door een benutte penalty van Loris Brogno, die mocht aanleggen na een duwfout van pechvogel Massop, maar twee minuten later stond het weer gelijk. Messaoud krulde de de bal in de verre hoek en tekende voor zijn tweede treffer van de middag.

Hadouir

Na rust toonde Sparta zich de meest dreigende ploeg, maar het was Excelsior dat vlak voor tijd de zege naar zich toe trok. Invaller Anouar Hadouir schoot vier minuten voor tijd een vrije trap binnen achter de aan de grond genagelde Kortsmit, waardoor Sparta ook de tweede wedstrijd onder trainer Dick Advocaat verloor.

Sparta blijft door de nederlaag hekkensluiter in de Eredivisie met elf punten. Excelsior komt op 24 punten en neemt voorlopig de tiende plek in op de ranglijst.

Heracles Almelo, dat later op zondag thuis tegen PSV speelt (16.45 uur), kan de Kralingers nog voorbijstreven.

Willem II-FC Groningen

FC Groningen slaagde er niet in om een zege te boeken op bezoek bij Willem II. De wedstrijd in het Koning Willem II Stadion eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Groningen genoot na een kwartier nog een voorsprong dankzij een doelpunt van Ritsu Doan. De Japanner haalde met links uit aan de rand van het strafschopgebied en zag zijn schot op fraaie wijze in de korte hoek belanden.

Willem II keek lang tegen die achterstand aan, maar maakte twintig minuten voor tijd alsnog gelijk. Ismail Azzaoui liep het strafschopgebied binnen en schoot raak in de verre hoek.

Bij FC Groningen stond Tom van de Looi in de basis. De 18-jarige middenvelder maakte uitgerekend tegen zijn vader en Willem II-coach Erwin van de Looi zijn debuut voor FC Groningen en stond de hele wedstrijd in het veld.

Willem II en Groningen schieten beide niks op met de remise. De Tilburgers komen op zeventien punten en blijven op de veertiende plek staan, terwijl nummer dertien Groningen vier punten meer heeft.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie