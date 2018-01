Feyenoord start met Boëtius in Klassieker, Tagliafico debuteert bij Ajax

Boëtius krijgt voorin de voorkeur boven Sam Larsson, die op de bank begint. Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis zijn de andere aanvallers van Feyenoord, dat maandag Robin van Persie zal presenteren. De routinier behoort tegen Ajax nog niet tot de wedstrijdselectie.

Op het middenveld van Feyenoord is geen plaats voor Sofyan Amrabat. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest voor Jens Toornstra, Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena.

Malacia krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Ridgeciano Haps, die hersteld is van een blessure. Jeremiah St. Juste is de rechtsback van de uitploeg en centraal achterin starten Sven van Beek en Renato Tapia. Eric Botteghin is na maanden blessureleed terug in de wedstrijdselectie, maar hij begint nog op de bank. Jan-Arie van der Heijden is ook op de weg terug, maar hij is er in de Arena nog niet bij.

Tagliafico

Bij de thuisploeg is Tagliafico de eerste Ajacied die debuteert in de Klassieker sinds Dico Koppers in 2011. De 25-jarige Argentijn kwam deze winter over van Independiente en mag meteen starten van Erik ten Hag, die zijn Eredivisiedebuut maakt als Ajax-trainer.

De opstelling van Ten Hag kent geen verrassingen. Spits Klaas-Jan Huntelaar jaagt op zijn tiende goal ooit in een Klassieker, terwijl Kasper Dolberg geblesseerd is. Centraal achterin houdt Ten Hag vast aan 'middenvelder' Frenkie de Jong, naast Matthijs de Ligt.

Op de bank bij Ajax zit de 20-jarige rechtsback Noussair Mazraoui, die nog wacht op zijn debuut.

Kuipers

De Klassieker in de Arena begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers. Ajax wil winnen om in het spoor te blijven van PSV, dat vijf punten meer heeft en om 16.45 uur op bezoek gaat bij Heracles Almelo.

Feyenoord staat liefst veertien punten achter op de Eindhovense koploper, maar de Rotterdammers spelen woensdag nog een inhaalwedstrijd uit tegen FC Utrecht.

Opstelling Feyenoord: Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Boëtius.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Schöne; Neres, Huntelaar, Kluivert.