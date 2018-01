Janmaat en Zeegelaar krijgen Javi Gracia als nieuwe manager bij Watford

De 40-jarige Silva wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen periode van de 'Hornets'.

Watford begon nog goed aan het seizoen en bleef lang in het spoor van de topclubs, maar van de laatste elf wedstrijden werd er slechts één gewonnen, waardoor de ploeg is afgezakt naar de tiende plek op de ranglijst.

Watford schrijft in een statement dat het een "moeilijk besluit" was om Silva uit zijn functie te ontheven. De directie verwacht snel een nieuwe eindverantwoordelijke aan te kunnen stellen.

Silva stond slechts een half jaar aan het roer bij Watford. De oud-profvoetballer kwam afgelopen zomer over van Hull City en trainde daarvoor ook nog Olympiakos Piraeus, Sporting Lissabon en Estoril.

Silva is na Frank de Boer (Crystal Palace), Paul Clement (Swansea City), Craig Shakespeare (Leicester City), Slaven Bilic (West Ham United), Tony Pulis (West Bromwich Albion), Ronald Koeman (Everton) en Mark Hughes (Stoke City) alweer de achtste manager die dit seizoen aan de kant is geschoven in de Premier League.

Hamburger SV

Ook Rick van Drongelen krijgt een nieuwe trainer bij Hamburger SV. De Bundesliga-club zette een punt achter de samenwerking met Markus Gisdol.

De thuisnederlaag zaterdag tegen hekkensluiter 1. FC Köln (0-2) gaf het laatste zetje. De 'Rothosen' zijn afgedaald naar de zeventiende en voorlaatste positie op de ranglijst.

"Een trainer voor het einde van zijn contract wegsturen doen we niet graag. Maar we denken dat er nu dringend nieuwe impulsen nodig zijn om de club dit seizoen nog in de eerste Bundesliga te behouden", zei directeur Heribert Bruchhagen.

Gisdol werd in september 2016 aangesteld bij HSV. De 48-jarige Duitser slaagde er vorig seizoen maar net in degradatie af te wenden. Dit seizoen gaat het niet veel beter. HSV behaalde slechts vijftien punten uit negentien wedstrijden.

