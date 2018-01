Van Persie na loopbaan aan de slag in jeugdopleiding Feyenoord

Dat zei Jan de Jong, de algemeen directeur van de landskampioen, zondag bij De Tafel van Kees op FOX Sports. De 34-jarige aanvaller keerde vrijdag definitief terug bij Feyenoord, waar hij een contract voor anderhalf jaar gaat tekenen.

De eerste periode van Van Persie in de hoofdmacht van Feyenoord, dat hem op 13-jarige leeftijd overnam van stadgenoot Excelsior, begon in 2002. Als 18-jarige won hij dat jaar de UEFA Cup met de Rotterdamse topclub. Ruim twee jaar later verkaste hij voor zo'n 4,5 miljoen euro naar Arsenal, waar hij acht seizoenen bleef.

Doordat Van Persie maandag pas zijn handtekening zet, is hij er zondag nog niet bij in de Klassieker in de Arena tegen Ajax. Naar verluidt is hij wel redelijk fit, al heeft hij mede door blessures sinds augustus geen wedstrijd meer gespeeld.

De eerste wedstrijd waarin Van Persie zijn rentree kan maken bij Feyenoord is de uitwedstrijd woensdag tegen FC Utrecht, die om 20.00 uur begint in De Galgenwaard. Vier dagen later speelt Feyenoord in De Kuip tegen ADO Den Haag.

De 184e editie van de Klassieker begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

