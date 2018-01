'Manchester United en Arsenal akkoord over ruildeal Sanchez en Mkhitaryan'

Dat meldt de BBC zaterdagavond. Volgens de Britse omroep ruilen beide spelers alleen van club en is er geen geld gemoeid met de transfers.

Naar verluidt ondergaat Mkhitaryan zondag en maandag de medische keuring bij Arsenal. Het is nog onbekend hoelang beide spelers zullen tekenen.

Het vertrek van Sanchez bij Arsenal hing al enige tijd in de lucht. De 119-voudig Chileens international stond ook in de belangstelling van Manchester City, maar die club wilde niet voldoen aan het bedrag dat Arsenal voor hem vroeg.

Wenger

Arsenal-manager Arsène Wenger liet eerder weten dat Sanchez alleen naar United zou vertrekken als Mkhitaryan naar de Londense club zou komen.

Sanchez behoorde zaterdag niet tot de selectie van Arsenal in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij de 'Gunners', waar hij in 122 Premier League-duels zestig keer wist te scoren.

Dit seizoen kwam de vleugelaanvaller in negentien duels tot zeven doelpunten. Hij speelde eerder voor onder meer FC Barcelona en Udinese.

Mkhitaryan werd in de zomer van 2016 door United overgenomen van Borussia Dortmund. Voor de 'Mancunians' kwam hij dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden in actie. Daarin vond hij eenmaal het net.