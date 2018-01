'Feyenoord heeft tegen Ajax alleen kans als het puur op de aanval speelt'

Van de laatste 29 Eredivisiewedstrijden tegen Ajax won de Rotterdamse club er slechts twee en de laatste Feyenoord-zege in de Arena dateert van augustus 2005, toen Dirk Kuijt en Salomon Kalou trefzeker waren (1-2).

"Ze moeten zorgen dat ze er vol op klappen, puur aanvallend spelen en het zwakste deel van Ajax opzoeken. Dat is de verdediging", zegt De Mos tegen NUsport over de kansen van Feyenoord. "Als ze Ajax het spel laten maken, komen ze vroeg of laat op achterstand."

"Feyenoord heeft niet de ploeg die het vorig jaar had, al heeft dat ook te maken met blessures. Het moet teveel komen van Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen, want de middenvelders scoren bijna niet. Bij Ajax komt het gevaar van alle kanten."

Volgens de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV is Ajax favoriet. "Want zij spelen voetbal dat Feyenoord niet kan spelen. Ajax staat onder druk in de titelrace en gaat in feite voor de laatste kans. Dan kunnen ze altijd iets meer, dat zag je eerder dit seizoen tegen PSV. Ze zullen er vanaf de eerste minuut vol voor gaan."

Ten Hag

Dat Erik ten Hag uitgerekend tegen Feyenoord zijn debuut maakt als trainer van Ajax is in de ogen van De Mos geen voordeel. Volgens de 70-jarige Hagenaar is het risico op een 'valse start' groot voor de van FC Utrecht overgekomen coach.

"De druk is enorm. Als Ajax verliest, staat Ten Hag bij het publiek met 1-0 achter. Of hij bij Ajax past? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Hij staat in ieder geval niet voor een makkelijke taak, want hij komt uit een beschermde omgeving. Dat is heel anders dan de grote stad. Ajax is iets speciaals", aldus De Mos.

"Er zal in ieder geval geen heel ander Ajax staan tegen Feyenoord. Volgens mij is die nieuwe Argentijnse linksback (Nicolas Tagliafico, red.) de enige wijziging. Ik heb Ajax in de winterstop tegen Lyngby zien oefenen en ze zijn nog steeds heel sterk als ze aanvallen. Als ze het goed doen, komt Feyenoord niet in de duels."

De 184e editie van de Klassieker begint zondag om 14.30 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

