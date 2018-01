PEC dankzij vroege treffer langs NAC, ADO laat VVV ontsnappen

PEC kwam al vroeg op voorsprong in het MAC³PARK stadion. Youness Mokhtar schoot de bal in de tweede minuut vanaf 25 meter prachtig in de linkerhoek. Beide ploegen creëerden vervolgens nauwelijks kansen, al was NAC vlak voor rust wel dicht bij de gelijkmaker. Thierry Ambrose faalde echter oog in oog met doelman Diederik Boer.

Na een uur spelen verdubbelde Mokhtar bijna de marge voor PEC, maar ditmaal werd zijn inzet van de lijn gehaald. In de slotfase voorkwam Boer met een redding op een pegel van Pablo Fernandes de gelijkmaker.

NAC-trainer Stijn Vreven moest de wedstrijd vanaf de tribune bekijken. De Belg zit een schorsing van twee duels uit wegens commentaar op de arbitrage.

Door de overwinning verstevigt PEC met 36 punten uit negentien wedstrijden de vierde plaats. De voorsprong op nummer vijf Feyenoord, dat zondag de Klassieker tegen Ajax speelt en ook nog een inhaalduel met FC Utrecht tegoed heeft, is vier punten.

NAC neemt met zestien punten de zestiende plek in op de ranglijst. De Brabanders werden gepasseerd door FC Twente, dat eerder op zaterdagavond met 1-1 gelijkspeelde bij Roda JC.

ADO-VVV

Björn Johnsen bracht ADO halverwege de eerste helft op voorsprong tegen VVV. De Noorse aanvaller verlengde een schot van Danny Bakker na een afgeslagen corner. In de tweede helft was Vito van Crooy tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Eerst kopte de spits op de paal en even later maaide hij over de bal heen.

Vier minuten voor tijd zag de geschorste VVV-trainer Maurice Steijn zijn ploeg vanaf de tribune wel op gelijke hoogte komen via een doelpunt van Jonathan Opoku. De invaller passeerde doelman Robert Zwinkels na een counter.

In de extra tijd kreeg Ralf Seuntjens een enorme kans op de winnende treffer voor de bezoekers. Zwinkels behoedde zijn ploeg echter voor een nederlaag.

Romeo Castelen maakte dertien minuten voor tijd zijn debuut voor VVV tegen zijn oude club. De tienvoudig Oranje-international werd door de Limburgers in de winterstop overgenomen van Zhejiang Yiteng uit China.

ADO en VVV zijn beide terug te vinden in de middenmoot. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk bezet met 27 punten de achtste plaats en de Limburgers staan met 23 punten tiende.

