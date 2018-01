Oranjevrouwen lijden in oefenduel met Spanje eerste nederlaag sinds juni

Alexia Putellas opende halverwege de tweede helft de score voor Spanje. Ver in blessuretijd bepaalde Gema Gili de eindstand. De 18-jarige Victoria Pelova maakte in de slotfase haar debuut voor de Oranjevrouwen.

Voor de Oranjevrouwen betekende het de eerste nederlaag sinds 9 juni 2017. Toen werd in een oefeninterland met 1-0 verloren van Japan.

Wiegman voerde in haar opstelling tegen Spanje twee wijzigingen door ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Ierland (0-0). Liza van der Morst verving de geblesseerde Desiree van Lunteren en Kika van Es nam de plek in van Anouk Dekker.

Paal

In de eerste helft waren de kansen op een hand te tellen. Olga Garcia raakte al vroeg in de wedstrijd de paal namens Spanje en Vivianne Miedema kreeg de beste kans namens Nederland. Haar inzet werd gekeerd door keepster Dolores Gallardo.

Na ruim een uur spelen was de Europees kampioen dicht bij de openingstreffer. Lieke Martens bezorgde de bal na een mooie actie bij de net ingevallen Lineth Beerensteyn, die vervolgens recht op Gallardo schoot.

Drie minuten later was het aan de andere kant wel raak. Putellas vond het net na een klutssituatie voor het doel van de Oranjevrouwen. De formatie van Wiegman voerde daarna de druk nog op, maar in de vierde minuut van de blessuretijd besliste Gili de wedstrijd na een fout van Merel van Dongen.

Engeland

Dinsdag sluiten de Oranjevrouwen het trainingskamp in La Manga af met een trainingswedstrijd tegen Engeland, waarvan afgelopen zomer nog werd gewonnen in de halve finales van het EK.

Voor Nederland staat de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd pas over ruim twee maanden op het programma. Op 6 april is Noord-Ierland de tegenstander. Met zeven punten uit drie wedstrijden gaat de ploeg van Wiegman aan kop in groep 3 van de kwalificatie.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.