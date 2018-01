Sneijder maakt eerste doelpunt in dienst van Al-Gharafa

Nadat Ahmed Alaaeldin en Othman Al Yahri Al-Gharafa al voor rust op een 0-2 voorsprong hadden gezet, maakte Sneijder er na ruim een uur spelen zelfs nog 0-3 van.

De recordinternational van het Nederlands elftal (133 interlands) werd op maat bediend door één van zijn ploeggenoten en schoot de bal vervolgens knap tegendraads binnen.

Het was voor Sneijder zijn tweede duel in dienst van Al Gharafa. Vorige week maakte hij zijn debuut in de ook al gewonnen confrontatie tegen Al-Ahli (1-2).

Zesde plaats

Al-Gharafa is door die zeges opgeklommen naar de zesde plaats in de Qatar Stars League. De middenmoter sprokkelde in de eerste dertien speelrondes zeventien punten bij elkaar.

Sneijder vertrok begin deze maand bij OGC Nice, dat hem op zijn beurt afgelopen zomer transfervrij had overgenomen van Galatasaray.

De routinier kwam bij de Franse subtopper amper in de plannen van trainer Lucien Favre voor en moest zich uiteindelijk tevreden stellen met slechts acht officiële wedstrijden.

Sneijder hoopt in Qatar weer veel aan spelen toe te komen. Hij kreeg bij zijn komst naar Al-Gharafa gelijk de aanvoerdersband en rugnummer 10 toebedeeld.