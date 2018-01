Trainer Van Leeuwen en FC Eindhoven per direct uit elkaar

"Bij FC Eindhoven heb ik een mooie tijd gehad en ik wil daar iedereen voor bedanken. Ik ga me nu richten op de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen als hoofdtrainer bij Rijnsburgse Boys", zegt Van Leeuwen zaterdag op de site van FC Eindhoven.

In december had de oefenmeester aan de club al te kennen gegeven dat hij door een combinatie van privé en zakelijke redenen zijn aflopende contract niet wenste te verlengen.

Van Leeuwen maakte eerder al bekend dat hij volgend seizoen terugkeert in het amateurvoetbal. De Sassenheimer, die met VVSB in het seizoen 2015/2016 reikte tot de halve finales van de KNVB-beker, gaat aan de slag in de Tweede Divsie bij Rijnsburgse Boys.

FC Eindhoven was de eerste club van Van Leeuwen in het betaalde voetbal. Assistent-trainer Pascal Maas neemt voorlopig de taken van hoofdcoach waar.

