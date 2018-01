PSV verliest Locadia definitief aan Brighton & Hove Albion

Zowel PSV als Brighton & Hove Albion doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar de Engelsen melden op hun website wel dat Locadia de duurste speler uit de clubgeschiedenis is.

Volgens verschillende Nederlandse media krijgt PSV tussen de vijftien en twintig miljoen euro voor de neo-international van het Nederlands elftal, die in het Phillips Stadion nog een verbintenis voor tweeënhalf jaar had.

Locadia kan niet gelijk in actie komen voor zijn nieuwe werkgever. Hij is nog altijd herstellende van de zware hamstringblessure die hij op 10 december in de verloren topper tegen Ajax (3-0) opliep, maar doorstond vrijdag wel gewoon met succes de medische keuring in Brighton.

Brighton & Hove-manager Chris Hughton is in zijn nopjes met de komst van Locadia en kan niet wachten tot hij gebruik kan maken van zijn diensten.

"Jürgen is een sterke, krachtdadige en snelle centrumspits, met een goed oog voor het doel. Met hem erbij krijgen we aanzienlijk meer offensieve mogelijkheden", aldus de Engelsman.

Pröpper

Locadia komt bij Brighton & Hove Albion zijn landgenoten Davy Pröpper en Tim Krul tegen. Eerstgenoemde middenvelder kwam afgelopen zomer voor een slordige dertien miljoen eveneens over van PSV.

Brighton & Hove Albion had toen ook bovengemiddelde interesse in Locadia, maar PSV liet de geboren Emmenaar destijds onder geen beding gaan.

Locadia kende vervolgens een uitstekende eerste seizoenshelft. In vijftien competitiewedstrijden maakte hij maar liefst negen doelpunten, waarmee hij de vierde plaats op de topscorersranglijst van de Eredivisie bezet.

PSV is niet van plan om een vervanger van Locadia te halen. De koploper in Nederland trok deze maand in de persoon van de Argentijn Maximiliano Romero al een speler aan die eveneens op alle posities voorin uit de voeten kan.

Locadia is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV. Bij zijn Eredivisiedebuut op 30 september 2012 zette hij direct een record neer. Locadia verving in het uitduel met VVV-Venlo na 68 minuten Luciano Narsingh en tekende in De Koel in kort tijdsbestek voor een hattrick.

Eerder al, in 2011, was Locadia voor het eerst in de hoofdmacht van PSV te bewonderen in de bekerwedstrijd tegen VVSB. In totaal speelde hij 181 officiële duels voor de Brabanders waarin hij 63 keer tot scoren kwam.