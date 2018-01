Advocaat vindt Sparta ondanks versterkingen underdog tegen Excelsior

"Een betere ploeg dan wij", begon hij vrijdag zijn verhaal op zijn persconferentie, waarbij ook onder meer VI aanwezig was.

"Ze hebben meer punten, staan hoger op de ranglijst, ze hebben het uitstekend gedaan in de eerste competitiehelft. Gewoon een goed elftal en ze hebben een goede trainer. Beetje op de counter af en toe, daar moeten we waakzaam voor zijn."

Advocaat begon zijn klus op Het Kasteel afgelopen dinsdag met een nipte 0-1 nederlaag eveneens in eigen huis tegen Vitesse.

In die wedstrijd werd nog maar weer eens duidelijk dat het Sparta aan scorend vermogen ontbreekt, maar volgens de oud-bondscoach van het Nederlands elftal is er nog geen reden tot paniek.

"Wij gaan echt wel goals maken", is hij overtuigd. "Niet alles ging goed tegen Vitesse en ik ben niet over iedereen tevreden, maar het zag er goed uit. Als we zo spelen moeten we echt gaan scoren. Dat is gewoon zo, dat kan niet anders. Met Ilias Alhaft en Loris Brogno hebben we snelle aanvallers. Dat zie ik graag. Dan kun je met de rest tegenhouden en met je voorste vier scoren. Fred Friday is er net, maar die staat er gelijk."

Ahannach

Naast Friday slaagde Sparta er deze maand met Dabney dos Santos en Soufyan Ahannach in nog twee aanvallende impulsen toe te voegen aan de eerste selectie. Dat laatstgenoemde pas vrijdag overkwam van Brighton & Hove Albion deert Advocaat niet om tegen Excelsior eventueel al gebruik te maken van zijn diensten.

"Hij kan spelen, hij is fit genoeg. Ahannach kan op 10. Kan ook op 11 of op 7. Of op de bank. Dat kan hij ook heel goed", doelde de 70-jarige Hagenaar met een knipoog op het geringe aantal speelminuten die Ahannach in zijn eerste half jaar in Engeland kreeg.

Advocaat is nu dan ook tevreden met het aantal aanvallers dat hij tot zijn beschikking heeft, maar ziet er nog wel graag wat verdedigers bij komen.

"Ik had het eerder gehoopt, maar wat ik tegen Vitesse heb gezien stemde me tevreden. Ik moet ook eerlijk zeggen dat er weinig verdedigers worden aangeboden. We willen een of twee verdedigers die er gelijk staan. Tijd om te wennen is er niet. Dat maakt de keuze beperkt. We doen ons best, maar uiteindelijk moeten het wel verdedigers zijn die beter zijn dan wat we hebben. Anders hoef ik ze niet."

Advocaat wilde niet meer ingaan op de situatie rondom Yigithan Güveli. De Turkse voorstopper was op weg naar Sparta, maar doordat hij deze week tijdens een bekerduel van zijn club Fenerbahçe geblesseerd raakte, zag de hekkensluiter van de Eredivisie af van zijn komst.

"Ik ga niet praten over een speler die niet komt. Hij komt niet, punt. We zoeken verder", was het enige wat Advocaat erover kwijt wilde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie