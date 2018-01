Van Persie keert definitief terug bij Feyenoord

Feyenoord was al langer akkoord met Van Persie, maar de 102-voudig Oranje international moest met Fenerbahçe nog tot overeenstemming komen over ontbinding van zijn tot de zomer doorlopende contract. Vrijdag kwam het tot een akkoord tussen Van Persie en de Turkse club, waar hij sinds 2015 speelde.

Doordat Van Persie maandag pas zijn handtekening zet, zal hij er zondag nog niet bij zijn in de Klassieker in de Arena tegen Ajax. Naar verluidt is hij wel redelijk fit, al heeft hij mede door blessures sinds augustus geen wedstrijd meer gespeeld.

De eerste wedstrijd waarin Van Persie zijn rentree kan maken bij Feyenoord is de uitwedstrijd woensdag tegen FC Utrecht, die om 20.00 uur begint in De Galgenwaard. Vier dagen later speelt Feyenoord in De Kuip tegen ADO Den Haag.

Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak eerder al de hoop uit dat hij in de tweede seizoenshelft kan beschikken over zijn oud-ploeggenoot. "Iedereen weet hoe ik over Robin denk", zei Van Bronckhorst. "We hebben geprobeerd hem al in de zomer te halen. Zijn komst zal voor deze groep heel goed zijn."

Kuijt

De eerste periode van Van Persie in de hoofdmacht van Feyenoord, dat hem op 13-jarige leeftijd overnam van stadgenoot Excelsior, begon in 2002. Als 18-jarige won hij dat jaar de UEFA Cup met de Rotterdamse topclub. Ruim twee jaar later verkaste hij voor zo'n 4,5 miljoen euro naar Arsenal, waar hij acht seizoenen bleef.

In de zomer van 2012 maakte hij de veelbesproken overstap naar concurrent Manchester United. Na drie seizoenen op Old Trafford – waar hij voor het eerst een landstitel mocht vieren - kwam hij niet meer in de plannen van de toenmalig manager Louis van Gaal voor, waarop hij Dirk Kuijt opvolgde bij Fenerbahçe. Bij de Turkse club speelde Van Persie in zijn eerste twee jaar geregeld, maar dit seizoen belandde hij op een zijspoor.

Ook bij Feyenoord treedt hij in de voetsporen van Kuijt, die afgelopen zomer zijn carrière besloot met het kampioenschap. Net als de gestopte Katwijker moet Van Persie de huidige nummer vijf van de Eredivisie van ervaring voorzien.