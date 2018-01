Cocu heeft begrip voor aanstaande verkoop Locadia aan Brighton

"Sportief gezien ben ik er niet blij mee, maar we moeten begrip hebben voor de situatie van de club. Soms kun je een transfer simpelweg niet tegenhouden", zei hij vrijdag op zijn perscoferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo.

Brighton heeft naar verluidt maar liefst zestien miljoen euro over voor Locadia, die ondanks een bovenbeenblessure vrijdag al medisch zou worden gekeurd bij de huidige nummer zestien van de Premier League.

Cocu denkt dat de 24-jarige aanvaller door zijn goede prestaties dit seizoen (in achttien officiële duels was Locadia negen keer trefzeker) niet zou misstaan op het hoogste niveau in Engeland

"Jürgen heeft zich ontwikkeld tot een van de bepalende spelers binnen het elftal, binnen de club PSV. Hij heeft veel ervaring opgedaan. Als het doorgaat, denk ik dat hij klaar is voor de Premier League."

Cocu weet nog niet of technisch manager Marcel Brands van plan is om de opbrengsten van Locadia te gebruiken om nog deze maand versterkingen binnen te halen.

"We moeten de selectie dusdanig hebben staan, dat we de tweede seizoenshelft goed in kunnen gaan. Wellicht volgt er nog iets, maar daar valt nu nog niets over te zeggen."

Romero

Cocu hoeft in elk geval geen opvolger voor Locadia. In de persoon van Maximiliano Romero heeft de oefenmeester sindskort een speler tot zijn beschikking die voorin ook op alle posities goed uit de voeten kan.

De 19-jarige Argentijn kwam in de huidige transferwindow voor zo'n tien miljoen euro over van Velez Sarsfield uit zijn geboorteland, maar is vanwege een lichte kwetsuur niet in staat om in Almelo al te debuteren voor PSV.

"Het gaat de goede kant op, maar ik wel geen risico met hem nemen. Hij traint nog een paar dagen op individuele basis", gaf Cocu te kennen.

De ontmoeting met Heracles is de eerste wedstrijd van PSV na de winterstop. De Brabanders verdedigen in de tweede seizoenshelft als koploper van de Eredivisie een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax, dat eveneens zondag aartsrivaal Feyenoord ontvangt in de Johan Cruijff Arena.

"We moeten er zondag direct staan. De uitslag van een andere wedstrijd (Ajax-Feyenoord, red.) hebben we niet nodig om gemotiveerd te zijn", besloot Cocu zijn perspraatje.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie