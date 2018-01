Ten Hag voelt vertrouwen bij Ajax in aanloop naar Klassieker

"Ik ben er klaar voor en de groep ook. Ze hebben er vertrouwen in, dat zie ik aan hun reactie en aan de drive en ambitie", aldus Ten Hag vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie op De Toekomst.

De coach, die debuteert als Ajax-trainer in de Klassieker, benadrukt echter ook dat er nog geen wonderen mogen worden verwacht na zijn eerste twee weken in Amsterdamse dienst. "Als trainer ben je geen tovenaar. Het is dus onmogelijk om in zo'n korte tijd al dingen naar mijn hand te zetten."

"Het is eerder aanzetten tot nieuwe facetten en hopelijk zie ik daar zondag al iets van terug tegen Feyenoord. Maar voor grote veranderingen en verbeteringen heb je als trainer een langere termijn nodig."

Wöber

Tegen Feyenoord kan de van FC Utrecht overgekomen oefenmeester beschikken over Maximilian Wöber. De Oostenrijkse verdediger raakte vlak voor de winterstop geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Excelsior en had een kleine terugval tijdens het Portugese trainingskamp.

"Hoe het met hem gaat? Ik denk goed", aldus Ten Hag, die Wöber zaterdag tijdens het oefenduel met MSV Duisburg nog uit voorzorg wisselde. "Hij had daarvoor ook al een fase gespeeld tegen Lyngby. Hij had een klein momentje waar hij weggleed en ik wilde geen risico nemen. Behoudens dinsdag heeft hij alle trainingen gewoon meegedaan."

Voor een andere linksbenige verdediger, Nick Viergever, komt de immer beladen clash met Feyenoord nog net te vroeg. Ook de langdurig geblesseerden Kasper Dolberg, Daley Sinkgraven, Vaclav Cerny en Benjamin van Leer zijn er zondag nog niet bij.

De Klassieker in de Arena begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

