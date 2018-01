Feyenoord met fitte Van der Heijden, Botteghin en Haps naar Arena

Trainer Giovanni van Bronckhorst kon in de laatste wedstrijden voor de winterstop geen beroep doen op zowel Botteghin, Van der Heijden en Haps.

Tegen Ajax is het drietal "fysiek klaar" om te starten, bevestigt Jean-Paul van Gastel vrijdag op de persconferentie. De assistent-trainer nam de honneurs van de door een griepje gevelde Van Bronckhorst waar.

"Morgen hakken we de knoop door en bepalen we of het ook wel verstandig is", aldus Van Gastel over het meespelen van Botteghin, Van der Heijden en Haps. "Maar in principe is iedereen beschikbaar voor zondag."

"Een aantal jongens heeft woensdag met de beloften meegedaan om ritme op te doen. We moeten nog even kijken hoe ze daar uit gekomen zijn. Morgen beslissen we pas wie meegaan naar Amsterdam."

Onvoorspelbaar

Van Gastel durft geen verwachtingen uit te spreken over de Klassieker, waarmee de rivalen de competitie hervatten. "Vaak kun je wel een inschatting maken hoe een wedstrijd verloopt, maar deze wedstrijd tegen Ajax is niet te voorspellen. Wij moeten winnen, maar Ajax moet ook winnen."

Feyenoord won slechts één van de laatste 23 Klassiekers en wacht al bijna dertien jaar op een overwinning in de Arena, weet ook Van Gastel. "Ik heb geen verklaring waarom we daar zelden winnen. Maar zondag beginnen we weer opnieuw, om maar eens een cliché te gebruiken. En het is een prachtig affiche om mee te beginnen."

Volgens de assistent-trainer, die zondag op de bank "gewoon" weer plaatsmaakt voor Van Bronckhorst, hebben de Rotterdammers nog geen strijdplan uitgedacht. "Morgen hebben we nog een training, waarin we een aantal accenten gaan trainen. Daarna gaan we pas kijken hoe we Ajax gaan bestrijden."

Bij de tegenstander maakt Erik ten Hag zijn officiële debuut als hoofdtrainer, maar Van Gastel verwacht niet een heel andere ploeg dan in de eerste seizoenshelft te treffen. "Wel een andere staf, met wat andere accenten, maar verder gewoon het Ajax van voor de winterstop."

Van Persie

Of Robin van Persie zondag al deel uitmaakt van de Feyenoord-selectie durft Van Gastel nog niet te zeggen. De Rotterdammers zijn er er zelf al uit met de 'verloren zoon', maar die moet zelf nog de ontbinding van zijn contract overeenkomen met zijn huidige werkgever Fenerbahçe.

"Maar volgens mij nog niet", aldus Van Gastel. "Of hij moet hier zo binnen komen wandelen. Het is afwachten wanneer hij verschijnt en beschikbaar is. Het is wel mooi dat hij terug naar Nederland komt, net als Dirk Kuijt eerder. Spelers kijken tegen hem op, dus ik zie alleen maar pluspunten."

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers klinkt zondag om 14.30 uur in de Arena. Feyenoord is momenteel de nummer vijf en heeft een achterstand van negen punten op Ajax.

