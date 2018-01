Huntelaar kan tegen Feyenoord Cruijff en Van Basten voorbij

De 34-jarige Huntelaar scoorde negen keer in de tot dusver acht Klassiekers die hij speelde. In zijn eerste confrontatie als Ajacied met Feyenoord op 5 februari 2006 (3-2 verlies in De Kuip) was het al raak en ook in de Klassieker dit seizoen in Rotterdam (1-4 winst) scoorde Huntelaar.

Bij Cruijff en Van Basten staat de teller ook op negen goals, evenals bij Jaap Barendregt, spits van Feyenoord van 1925 tot 1937.

Zes spelers scoorden nog vaker. Ajax-icoon, Sjaak Swart, die in 1958 voor het eerst trefzeker was in de Klassieker, staat met achttien goals bovenaan de lijst. Hij wordt gevolgd door Feyenoorder Cor van der Gijp (14), de Ajacieden Piet van Reenen (12) en Jari Litmanen (12) en Henk Groot (11) en Ruud Geels (11), die voor beide clubs speelden.

Schöne

Als het om overwinningen in de Klassieker gaat dan is Ajax-middenvelder Lasse Schöne de meest succesvolle speler zondag op het veld in de Arena. De 31-jarige Deen speelde in de Eredivisie negen keer eerder tegen Feyenoord en stapte vijf keer als winnaar van het veld. Vier keer werd het gelijk en nog nooit verloor Schöne een Klassieker.

De ongeslagen status van Schöne is geen toeval, want Feyenoord had de afgelopen jaren weinig succes in de Klassieker. Van de laatste 29 Eredivisiewedstrijden tegen Ajax won de Rotterdamse club er maar twee. De laatste Feyenoord-zege in de Arena dateert van augustus 2005, toen Dirk Kuijt en Salomon Kalou trefzeker waren (1-2).

De 184e editie van de Klassieker begint zondag om 14.30 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

