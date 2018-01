Sparta huurt aanvaller Ahannach voor half seizoen van Brighton

Advocaat haalde eerder al Dabney dos Santos en Fred Friday van AZ naar Sparta. Beide aanvallers worden ook gehuurd door de club die strijdt voor lijfsbehoud in de Eredivisie.

Ahannach (22) stapte afgelopen zomer over van Almere City naar Brighton. Bij de Premier League-club, waar ook Davy Pröpper onder contract staat, moest de Amsterdammer het voornamelijk doen met wedstrijden in het tweede elftal.

"Ik wil graag in de Eredivisie spelen en dit is een goede gelegenheid. Het is ook een fantastische ervaring om met Dick Advocaat, Fred Grim en Cor Pot te trainen. Fred ken ik nog van mijn periode bij Almere City", aldus Ahannach.

In zijn periode bij Almere City maakte de aanvaller met name in zijn laatste periode indruk. Hij kwam in Flevoland in totaal tot 97 officiële duels, waarin hij 32 keer scoorde en 25 assists verzorgde.

Güveli

Onlangs haalde coach Advocaat ook verdediger Yigithan Güveli naar Sparta, maar de 19-jarige Turk speelde in afwachting van zijn transfer nog een wedstrijd voor zijn club Fenerbahçe en raakte daarin geblesseerd.

Naar verluidt bekijkt Sparta, dat zich op alternatieven richt, daardoor de mogelijkheden om onder de overeenkomst uit te komen.

Advocaat en Sparta hervatten de tweede seizoenshelft afgelopen dinsdag met een inhaalwedstrijd tegen Vitesse. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 0-1 door een doelpunt van Mason Mount.

