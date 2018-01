Van Marwijk bevestigt favorietenrol voor bondscoachschap Australië

Volgens De Telegraaf staat Van Marwijk bovenaan het lijstje van de Australische bondsvoorzitter David Gallop en die berichtgeving werd donderdag bij een symposium in Utrecht door Van Marwijk bevestigd. "Ik heb verder niks toe te voegen aan wat er in de krant stond", vertelde de oud-bondscoach van het Nederlands elftal.

Van Marwijk plaatste zich vorig jaar met Saudi-Arabië voor de eindronde van het WK, maar kon vervolgens met de voetbalbond van dat land tot twee keer toe geen overeenstemming bereiken over een langer verblijf.

Op de shortlist bij de Australische bond zouden ook de namen prijken van Louis van Gaal, Slaven Bilic en Graham Arnold. Laatstgenoemde wordt getipt om als veldtrainer samen te gaan werken met Van Marwijk tijdens het WK en daarna het stokje van hem over te nemen.

Hiddink

Van Marwijk kan in de voetsporen treden van Guus Hiddink en Pim Verbeek, die respectievelijk in 2006 en 2010 met de 'Socceroos' als bondscoach actief waren op een WK. Onder Hiddink werd in Duitsland de achtste finales bereikt, nog altijd de beste prestatie van Australië ooit op een wereldkampioenschap.

Ook Han Berger en Rob Baan stonden ooit aan het roer bij Australië, maar zij vervulden het bondscoachschap op ad-interimbasis.

Australië wist zich niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK in Rusland. Via gewonnen play-offs tegen Syrië en Honduras werd alsnog kwalificatie afgedwongen. Desondanks besloot bondscoach Postecoglu daarna zijn ontslag in te dienen.