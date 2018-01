PSV en Brighton & Hove Albion onderhandelen over transfer spits Locadia

Dat laat een woordvoerder van PSV donderdag weten. Locadia heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2020.

Volgens De Telegraaf en VI hebben de clubs al een akkoord bereikt over een transfersom van tussen de vijftien en twintig miljoen euro. De PSV'er wordt naar verluidt vrijdag al in Engeland verwacht voor een medische keuring. Er zou daar een contract voor hem klaarliggen tot medio 2022 of 2023.

Locadia wordt bij Brighton & Hove Albion herenigd met Davy Pröpper, die afgelopen zomer dezelfde overstap maakte. Ook de Nederlanders Tim Krul en Soufyan Ahannach staan er onder contract. De Zuid-Engelse club is momenteel de nummer zestien in de Premier League.

Blessure

Dit seizoen scoorde Locadia in vijftien wedstrijden negen keer voor PSV. Door een bovenbeenblessure kwam hij de laatste weken voor de winterstop niet meer in actie.

Locadia was ook in de zomer al in beeld bij het naar de Premier League gepromoveerde Brighton, maar PSV-trainer Phillip Cocu liet zijn spits toen niet gaan. De Engelsen meldden zich begin deze maand opnieuw in Eindhoven en lijken de gewenste transfer nu alsnog af te ronden.

Het vertrek van Locadia moet worden opgevangen door de komst van de Argentijn Maximiliano Romero, die in de winterstop door PSV werd overgenomen van Velez Sarsfield. Hij sloot vorige week bij het trainingskamp in Florida aan bij zijn nieuwe club.