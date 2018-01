Aubameyang ontbreekt ondanks 'goed gesprek' in wedstrijdselectie Dortmund

De spits blijft achter in Dortmund om daar te trainen. "We hebben het gevoel dat hij momenteel met zijn hoofd met andere zaken bezig is en daarom niet helemaal gefocust is", vertelde technisch directeur Michael Zorc donderdag op de persconferentie. "We vragen ons daarom af of hij ons in Berlijn van dienst zou kunnen zijn."

Zaterdag kreeg de Gabonees nog een boete en werd hij buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-0), omdat hij te laat kwam voor de teambespreking. Het was niet de eerste keer dat de 28-jarige aanvaller een disciplinaire straf kreeg bij Dortmund.

De kou leek uit de lucht nadat trainer Peter Stöger donderdag onthulde dat er een goed gesprek had plaatsgevonden. "Hij heeft goed getraind. Als er niets verandert - en daar ga ik van uit - dan is hij voor morgen een optie." Op het laatste moment is nu toch besloten de clubtopscorer buiten de selectie te laten, waardoor de speculaties over een mogelijke transfer zullen toenemen.

Wenger

Aubameyang leek met zijn lakse gedrag een transfer te willen forceren. In Duitse en Britse media werd Arsenal genoemd als geïnteresseerde club. Arsenal-manager Arsène Wenger sprak openlijk over belangstelling voor de spits, maar dat neemt de leiding van Dortmund hem niet in dank af.

"We vinden het respectloos dat Wenger zich over spelers van een andere club uitlaat", zegt Michael Zorc, technisch directeur van 'BVB', tegen Ruhr Nachrichten. "Er is geen contact geweest tussen ons en Arsenal."

"Wenger zou zich zeker op dit moment beter met de prestaties van zijn eigen ploeg kunnen bezighouden", verwees de bestuurder fijntjes naar de recente prestaties van Arsenal, dat de laatste vijf duels niet won.

Het duel tussen Hertha en Dortmund, de nummers elf en vier van Duitsland, begint vrijdag om 20.30 uur.

