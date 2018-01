Piqué (30) verlengt contract bij FC Barcelona tot medio 2022

Het vorige contract van Piqué liep in de zomer van 2019 af. In de nieuwe verbintenis is een vaste transferclausule opgenomen van liefst 500 miljoen euro.

Piqué belandde al op 10-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona, maar speelde niet altijd voor de Spaanse topclub. Van 2005 tot 2008 kwam hij voor Manchester United uit, dat hem in het seizoen 2006/2007 uitleende aan Real Zaragoza. In de zomer van 2008 keerde de 1.94 meter lange verdediger terug naar Camp Nou.

Sindsdien speelde Piqué 422 duels (37 doelpunten) voor Barcelona. Daarmee neemt hij de negende plaats in op de eeuwige ranglijst van de club. Xavi is met 767 duels in alle competities recordhouder.

Prijzen

Qua prijzen staat de teller van Piqué bij Barça op 25: drie keer de Champions League, zes landstitels, vijfmaal de Copa del Rey en de Spaanse Super Cup, drie keer de Europese Super Cup en eveneens driemaal de wereldtitel voor clubs.

Daar lijkt dit seizoen in elk geval één prijs bij te gaan komen, Barcelona staat met negen punten voorsprong op Atletico Madrid riant aan kop in de Spaanse competitie.

In de Copa del Rey ging het woensdag minder voorspoedig voor Barcelona en Pique. Het heenduel van de kwartfinale tegen stadgenoot Espanyol werd met 1-0 verloren. Het was pas de derde nederlaag dit seizoen, nadat Real Madrid in augustus met 3-1 en 2-0 te sterk was in de Spaanse Super Cup. In de achtste finale van de Champions League speelt Piqué met Barcelona volgende maand tegen Chelsea.

Spanje

In tegenstelling tot bij Barcelona, is het einde voor Piqué bij het Spaanse elftal wel in zicht. Na het WK komende zomer in Rusland beëindigt hij zijn interlandloopbaan, onder meer vanwege zijn moeizame verhouding met de Spaanse fans.

Piqué, die 94 interlands achter zijn naam heeft staan en wereldkampioen (2010) en Europees kampioen (2012) werd met Spanje, wordt geregeld uitgefloten door de Spaanse aanhang omdat hij uitgesproken voorstander is van een onafhankelijk Catalonië.

