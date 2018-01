Chelsea-manager Conte beklaagt zich over werkwijze video-arbiter

Bij de replay in de derde ronde van de FA Cup won Chelsea woensdag pas na strafschoppen, maar na afloop werd vooral gesproken over het hulpsysteem dat in Engeland sinds deze maand wordt gebruikt bij bekerduels.

Scott gaf liefst drie spelers van Chelsea (Pedro, Willian en Alvaro Morata) een gele kaart wegens een vermeende schwalbe. Bij geen van die beslissingen was voor spelers en publiek duidelijk of Scott die beslissing zelf nam of met hulp van de video-arbiter.

Conte was vooral boos over de gele kaart die Willian kreeg, omdat Norwich-verdediger Timm Klose wel degelijk een overtreding leek te maken. "De scheidsrechter nam heel snel de beslissing om Willian geel te geven", zei Conte tegen Sky Sports. "Dat betekent dat hij niet twijfelde."

"Als we dit nieuwe systeem willen verbeteren, dan zouden we even moeten wachten tot de beslissing gecheckt is. Als het honderd procent zeker een schwalbe is, oké, geef hem dan een gele kaart."

Grote fout

Conte vindt dat de video-arbiter had moeten ingrijpen. "Het was een grote fout. Niet van de scheidsrechter op het veld, maar van de man die de herhalingen kon bekijken."

In Engeland is de afspraak dat de video-arbiter de scheidsrechter bij twijfel kan adviseren de herhaling te bekijken, zodat die kan overwegen zijn beslissing te herzien. De video-arbiter geeft zelf geen bindend advies.

Pedro en Morata kregen in de slotfase van de verlenging hun tweede gele kaart, waardoor Chelsea de wedstrijd met negen man beëindigde. Die beslissingen van Scott werden niet betwist door Conte.

Leicester

Bij de wedstrijd tussen Leicester City en Fleetwood Town (2-0) werd de video-arbiter dinsdag wel naar tevredenheid gebruikt. Het tweede doelpunt van Kelechi Iheanacho werd aanvankelijk afgekeurd omdat de grensrechter voor buitenspel vlagde.

De videoscheidsrechter zag in de herhalingen dat er geen sprake was van buitenspel, waardoor Iheanacho de boeken in ging als de eerste maker van een 'videoref-goal' in Engeland.