Coach Valverde relativeert eerste verlies Barcelona in vijf maanden

De topclub, die met onderen anderen Jasper Cillessen aantrad, ging in het heenduel van de kwartfinales in de Copa del Rey met 1-0 ten onder bij Espanyol. Lionel Messi miste een strafschop.

Valverde zag dat Cillessen een rustige avond had. "Hij hoefde amper in actie te komen. Espanyol wachtte af en hield het dicht, dat maakte het moeilijk voor ons", zei de Spaanse coach na de wedstrijd in Estadi Cornellà-El Prat.

"Desondanks hadden we de controle, maar na de gemiste strafschop ging het thuispubliek er nog eens achter staan. Ik ben tevreden over mijn spelers, want ze kwamen goed voor de dag op een veld dat moeilijk bespeelbaar was."

Valverde was niet in paniek. "We probeerden te doen wat we altijd doen en moeten dit resultaat accepteren. Espanyol heeft met succes verdedigd en kwam er een keer uit. We feliciteren ze en zien ze volgende week in Camp Nou."

Geblesseerden

De 57-jarige Valverde was content met de manier waarop spelers als Cillessen, die het normaal gesproken met een reserverol moet doen, zich lieten zien. "Ik ben blij met hun prestatie. We hebben wat geblesseerden en hebben het best mogelijke elftal samengesteld", aldus de coach.

De laatste keer dat Barcelona een wedstrijd verloor was op 16 augustus, toen Real Madrid met 2-0 zegevierde in de tweede wedstrijd om de Spaanse Super Cup.

De return tussen Barcelona en Espanyol staat voor 25 januari op het programma in Camp Nou. Barcelona speelt zondagavond eerst nog een uitwedstrijd tegen Real Betis in de Primera Division.