Barça verliest eerste duel sinds augustus, Chelsea bekert door na penalty's

Jasper Cillessen stond onder de lat bij Barcelona tegen Espanyol. Voor de oud-Ajacied, die normaal gesproken als tweede doelman fungeert achter Marc-André Ter Stegen, was het pas zijn zesde officiële wedstrijd dit seizoen.

Naast Ter Stegen begonnen ook Luis Suarez en Ivan Rakitic op de bank bij Barcelona. Lionel Messi stond wel aan de aftrap en had een kwartier na rust ook voor de 0-1 moeten zorgen, maar de Argentijn miste een strafschop. Messi heeft nu zes van zijn in totaal negen penalty's in de Copa del Rey gemist.

Barcelona kreeg daarna geen grote kansen meer en moest in de slotfase vooral tegenhouden. Cillessen tikte na 82 minuten een vrije trap van Marc Navarro over de lat, maar de 38-voudig Oranje-international moest zes minuten later alsnog toekijken hoe Oscar Melendo de bal in de hoek schoof.

De laatste keer dat Barcelona een wedstrijd verloor was op 16 augustus, toen Real Madrid met 2-0 zegevierde in de tweede wedstrijd om de Spaanse Super Cup.

De return tussen Barcelona en Espanyol staat voor 25 januari op het programma in Camp Nou. Barcelona speelt zondagavond eerst nog een uitwedstrijd tegen Real Betis in de Primera Division.

Atletico

Ook Atletico Madrid deed slechte zaken in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor de heenwedstrijd tegen Sevilla met 1-2 na een aantrekkelijke slotfase.

Atletico leek een kwartier voor tijd nog aan het langste eind te trekken in het eigen Wanda Metropolitano. Diego Costa passeerde doelman Sergio Rico met een hard schot in de rechterhoek en zette zijn ploeg zo op voorsprong.

Sevilla herstelde zich echter razendsnel van de achterstand en kwam zes minuten daarna op gelijke hoogte via Jesus Navas. Joaquin Correa stelde in de 88e minuut zelfs de overwinning veilig.

De return tussen beide ploegen wordt op dinsdag 23 januari afgewerkt. Die wedstrijd begint om 21.30 uur.

Chelsea

In de derde ronde van de FA Cup kroop Chelsea door het oog van de naald tegen Norwich City. De 'Blues' wonnen het duel op Stamford Bridge na strafschoppen. De eerste ontmoeting begin januari was in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd, waardoor beide ploegen op herhaling moesten.

Michy Batshuayi leek zich lange tijd tot matchwinner te kronen in Londen. De Belgische aanvaller werkte de bal na 55 minuten van dichtbij hoog in het doel na een geplaatste voorzet van de Braziliaan Kenedy.

Norwich stevende af op uitschakeling, maar kwam diep in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte via Jamal Lewis: 1-1. Tot overmaat van ramp eindigde Chelsea de daaropvolgende verlenging met negen man door rode kaarten voor Pedro en Alvaro Morata (beiden twee keer geel), maar de thuisploeg kwam de extra tijd wel zonder tegentreffer door.

In de allesbeslissende strafschoppenserie was het Willy Caballero die het verschil maakte voor Chelsea. De 36-jarige doelman pakte de strafschop van Norwich-aanvaller Nelson Oliveira en de thuisploeg maakte verder geen fout meer vanaf de stip, waardoor Chelsea in de volgende ronde staat.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk evenaarde Paris Saint-Germain zijn grootste thuiszege ooit door gehakt te maken van Dijon: 8-0. Neymar kwam vier keer tot scoren, Angel Di Maria trof twee keer doel en de andere twee treffers kwamen op naam van Edinson Cavani en Kylian Mbappé.

Cavani is door zijn doelpunt tegen Dijon gedeeld topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain. De Uruguayaan heeft nu net als Zlatan Ibrahimovic 156 doelpunten gemaakt voor de regerend landskampioen in alle competities.

PSG staat aan kop in de Ligue 1 met 56 punten, elf meer dan naaste belager Olympique Lyon. De nummer twee van Frankrijk zegevierde met 0-2 bij En Avant de Guingamp. Memphis Depay en Kenny Tete zaten het hele duel op de bank.

