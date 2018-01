Bergkamp tekent bezwaar aan tegen ontslag bij Ajax

"We hebben Ajax laten weten het oneens te zijn met de ontslaggronden", aldus advocaat Harro Knijff woensdag in gesprek met Voetbal International. "We hebben nog geen andere redenen gehoord dan die in het persbericht stonden en daar tekenen we bezwaar tegen aan."

Ajax besloot vorige maand naast Bergkamp ook hoofdtrainer Marcel Keizer en assistent-trainer Hennie Spijkerman op non-actief te zetten. Volgens de Amsterdamse club ontbrak vertrouwen in het trio om "de ambities van Ajax te bewerkstelligen" en was er met Bergkamp een verschil van inzicht over het te voeren beleid.

Bergkamp, die naast assistent- en techniektrainer ook lid was van het zogenoemde technisch hart van Ajax, hoopt zijn ontslag nu dus aan te vechten. Zijn advocaat Knijff dreigt zelfs al met een arbitragezaak.

"Ik wacht op een nadere reactie van Ajax", aldus Knijff. "Als we hierover geen overeenstemming bereiken, zal Ajax een arbitragezaak bij de KNVB aanhangig moeten maken om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen. De bal ligt bij Ajax."

